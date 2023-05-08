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Тема дняЧастный дом загорелся на Южно-Чемском
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Мужчина погиб в пожаре в частном доме — тело обнаружили, когда потушили пламя

По данным МЧС, в регионе 7 мая произошло 168 пожаров

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Инцидент произошел в Черепановском районе

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В Новосибирской области во время пожара погиб 76-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— 7 мая в поселке Посевное Черепановского района обнаружен пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина, — пояснили в ведомстве.

Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Также, по данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе произошло 168 пожаров.

Ранее в пожаре в Татарском районе погиб 2-летний ребенок. Его 25-летняя мама и 4-летний брат смогли спастись.

ПожарВ пожаре погиб мужчинаНовосибирская область
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