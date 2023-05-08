Мужчина погиб в пожаре в частном доме — тело обнаружили, когда потушили пламя

В Новосибирской области во время пожара погиб 76-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
— 7 мая в поселке Посевное Черепановского района обнаружен пожар в жилом доме, в результате которого погиб мужчина, — пояснили в ведомстве.
Предполагаемая причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Также, по данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе произошло 168 пожаров.
Ранее в пожаре в Татарском районе погиб 2-летний ребенок. Его 25-летняя мама и 4-летний брат смогли спастись.