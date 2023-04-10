Погиб 2-летний мальчик: стали известны подробности пожара в Новосибирской области

9 апреля в пожаре в Татарском районе погиб 2-летний ребенок. Его 25-летняя мама и 4-летний брат смогли спастись. Трагедия произошла около 19:20 в селе Северо-Татарское на улице Школьной.
— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения половина дома горела открытым огнем. Возгорание на площади 53 квадратных метра ликвидировали в течение получаса. В результате пожара огнем повреждена веранда и квартира № 1, вторая квартира не пострадала, — объяснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В пожаре погиб 2-летний мальчик. Женщину с другим ребенком госпитализировали.
Ребенок в тяжелом состоянии.
— Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи, — объяснил сегодня на оперативном совещании при губернаторе НСО глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.
Прокуратура Новосибирской области начала проверку инцидента. На место происшествия для координации действий выехал Татарский межрайонный прокурор Илья Черкас. Следователи начали проверку.
Вчера в Заельцовском районе Новосибирска загорелось строящееся здание жилого комплекса «Расцветай на Красном». Огонь заметили на последнем этаже.