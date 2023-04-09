В Новосибирске загорелся 16-этажный дом в ЖК «Расцветай на Красном» — видео пожара

В Заельцовском районе Новосибирска загорелось строящееся здание жилого комплекса «Расцветай на Красном». Информацию об этом подтвердили НГС в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Как отметили в МЧС по Новосибирской области, загорелся
Сообщение о возгорании поступило в 07:03, пожарные прибыли через
Видео пожара появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На нем видно, что огонь охватил часть последнего этажа здания.
Вчера, 8 апреля, в Калининском районе загорелась комната в общежитии на Народной, 65. Из здания эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребенка.