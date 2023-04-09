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Тема дняЗагорелся 16 этажный дом
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В Новосибирске загорелся 16-этажный дом в ЖК «Расцветай на Красном» — видео пожара

По данным МЧС, возгорание произошло на последнем этаже

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Пожар произошел сегодня, 9 апреля

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В Заельцовском районе Новосибирска загорелось строящееся здание жилого комплекса «Расцветай на Красном». Информацию об этом подтвердили НГС в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как отметили в МЧС по Новосибирской области, загорелся 16-этажный дом жилого комплекса «Расцветай на Красном». Пожар произошел на 16-м этаже, огнем поврежден утеплитель, строительные материалы и опалубка.

Сообщение о возгорании поступило в 07:03, пожарные прибыли через 30 минут, пожар потушили в 08:33. Всего было задействовано 7 единиц техники и 25 человек.

Видео пожара появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». На нем видно, что огонь охватил часть последнего этажа здания.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Вчера, 8 апреля, в Калининском районе загорелась комната в общежитии на Народной, 65. Из здания эвакуировали 9 человек, в том числе одного ребенка.

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