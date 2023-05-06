Автобус из Новосибирска в Казахстан сломался ночью на трассе — в салоне было 8 детей

Ночью 6 мая на трассе в Алтайском крае сломался автобус из Новосибирска до Усть-Каменогорска, который находится в Казахстане. В салоне находилось 52 человека. На место выезжали сотрудники МЧС.
О происшествии сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Автобус сломался в Алейском районе, на 149-м километре федеральной дороги А-322.
— В автобусе находилось 52 человека, в том числе 8 детей. Для ремонта необходимы были генератор и болгарка. Получив сигнал о происшествии, на место выдвинулась оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю и предоставила необходимое оборудование, — рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Автобус удалось отремонтировать. После этого он продолжил движение.
Подобные инциденты часто происходят в холодное время года, потому что у машин замерзает топливо. Так, в ноябре прошлого года автобус с 19 детьми из хоккейной команды совершил аварийную остановку на трассе в Новосибирской области. Им помогли спасательные службы.