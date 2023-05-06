Автобус из Новосибирска в Казахстан сломался ночью на трассе — в салоне было 8 детей

Подобные инциденты часто происходят в холодное время года, потому что у машин замерзает топливо. Так, в ноябре прошлого года автобус с 19 детьми из хоккейной команды совершил аварийную остановку на трассе в Новосибирской области. Им помогли спасательные службы.

