Росгвардеец вынес ребенка из горящего дома в Новосибирской области — видео спасения

По данным управления, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 01:00. На место происшествия выехал экипаж в составе двух человек, сержанта Артема Чвала и прапорщика полиции Валентина Шаликова. Росгвардейцы обнаружили, что горит жилой дом и надворные постройки, при этом свет в доме не горел.