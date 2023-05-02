Росгвардеец вынес ребенка из горящего дома в Новосибирской области — видео спасения

В Новосибирской области сотрудники Росгвардии спасли семью с двумя детьми из горящего дома. Как сообщили в ведомстве, пожар произошел ночью 2 мая на улице Одарича в Черепаново.
По данным управления, сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило в 01:00. На место происшествия выехал экипаж в составе двух человек, сержанта Артема Чвала и прапорщика полиции Валентина Шаликова. Росгвардейцы обнаружили, что горит жилой дом и надворные постройки, при этом свет в доме не горел.
— Разбудив жильцов, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что внутри находится семья из четырех человек. Первыми были эвакуированы родители с одним из детей, после чего сержант полиции Артем Чвала, обследовав помещения, обнаружил второго ребенка и вынес его из дома, — сообщили в Росгвардии.
До приезда пожарных семью разместили у соседей. Прибывший на место происшествия пожарные потушили возгорание.
Ранее в Кировском районе Новосибирска сегодня произошел пожар в 9-этажном доме на улице Зорге. Из горящей квартиры пожарные спасли женщину, ее с ожогами передали бригаде скорой медицинской помощи.