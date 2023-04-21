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Спецоперация на Украине

Радиус воронки — 20 метров. Последствия взрыва в Белгороде в 12 фотографиях

В Минобороны сообщили, что на город упал боеприпас с Су-34

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Эта дорога — одна из главных транспортных артерий города

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В ночь на 21 апреля в Белгороде прогремел взрыв, а в центре города образовалась воронка с 20-метровым радиусом. В Минобороны сообщили, что над городом произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса». Показываем последствия в 12 фотографиях.

Так воронка выглядит с высоты

Так воронка выглядит с высоты

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Взрыв повредил несколько машин и квартир. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, два человека ранены.

— Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, — рассказал Гладков в телеграм-канале.

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Разрушения нашли в четырех квартирах. Всем их жителям предложили временно пожить в гостинице.

— По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе, — сообщил губернатор.

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Baza опубликовала видео с, предположительно, моментом взрыва.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza / T.me

Мэр города Валентин Демидов добавил, что движение по улицам планируют восстановить уже к утру. Обломки и мусор с места ЧП вывозят четыре грузовика.

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— Что касается имущества. Повреждено четыре автомобиля и четыре квартиры на улице Шаландина. Сейчас строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома обследуют эксперты. Всех желающих перевозим в гостиницы города. Организовали доставку автобусами. Восстановительные работы начнем в кратчайшие сроки, — отчитался мэр.

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