Радиус воронки — 20 метров. Последствия взрыва в Белгороде в 12 фотографиях

— Что касается имущества. Повреждено четыре автомобиля и четыре квартиры на улице Шаландина. Сейчас строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома обследуют эксперты. Всех желающих перевозим в гостиницы города. Организовали доставку автобусами. Восстановительные работы начнем в кратчайшие сроки, — отчитался мэр.