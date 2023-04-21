Радиус воронки — 20 метров. Последствия взрыва в Белгороде в 12 фотографиях

В ночь на 21 апреля в Белгороде прогремел взрыв, а в центре города образовалась воронка с 20-метровым радиусом. В Минобороны сообщили, что над городом произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса». Показываем последствия в 12 фотографиях.
Взрыв повредил несколько машин и квартир. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, два человека ранены.
— Женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в городскую больницу №2. Вторая женщина с ссадинами — от госпитализации отказалась, вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, — рассказал Гладков в телеграм-канале.
Разрушения нашли в четырех квартирах. Всем их жителям предложили временно пожить в гостинице.
— По дому будет проведена экспертиза, если повреждена несущая стена будем отселять весь подъезд. Создан информационный штаб, он собирает все данные о повреждениях в городе, — сообщил губернатор.
Baza опубликовала видео с, предположительно, моментом взрыва.
Мэр города Валентин Демидов добавил, что движение по улицам планируют восстановить уже к утру. Обломки и мусор с места ЧП вывозят четыре грузовика.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Что касается имущества. Повреждено четыре автомобиля и четыре квартиры на улице Шаландина. Сейчас строительные конструкции пострадавшего многоквартирного дома обследуют эксперты. Всех желающих перевозим в гостиницы города. Организовали доставку автобусами. Восстановительные работы начнем в кратчайшие сроки, — отчитался мэр.