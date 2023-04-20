«Ранее не пропадал»: в Новосибирской области ищут 58-летнего мужчину

В Новосибирской области в селе Карасево пропал 58-летний Олег Извеков. Местонахождение мужчины неизвестно с 4 апреля 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
— Мужчину крайний раз видели 4 апреля этого года в Черепановском районе, где он и проживал. Не работает, ранее не пропадал, — сообщили в «ЛизаАлерт».
Приметы Олега: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения. Волосы рыжие с сединой, глаза голубые. Особая примета — мужчина носит усы. В день пропажи был одет в черную куртку, черно-белые штаны, черную шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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