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«Ранее не пропадал»: в Новосибирской области ищут 58-летнего мужчину

Последний раз сибиряка видели 4 апреля

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Особая примета — мужчина носит усы

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В Новосибирской области в селе Карасево пропал 58-летний Олег Извеков. Местонахождение мужчины неизвестно с 4 апреля 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

— Мужчину крайний раз видели 4 апреля этого года в Черепановском районе, где он и проживал. Не работает, ранее не пропадал, — сообщили в «ЛизаАлерт».

Приметы Олега: рост — 170 сантиметров, нормального телосложения. Волосы рыжие с сединой, глаза голубые. Особая примета — мужчина носит усы. В день пропажи был одет в черную куртку, черно-белые штаны, черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирской области нашли мертвым пропавшим 9-летнего мальчика. Тело ребенка достали из реки в Маслянинском районе.

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