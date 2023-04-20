«Ранее не пропадал»: в Новосибирской области ищут 58-летнего мужчину

В Новосибирской области в селе Карасево пропал 58-летний Олег Извеков. Местонахождение мужчины неизвестно с 4 апреля 2023 года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».



— Мужчину крайний раз видели 4 апреля этого года в Черепановском районе, где он и проживал. Не работает, ранее не пропадал, — сообщили в «ЛизаАлерт».

