«Состава преступления нет»: почему новосибирец, повесивший щенка, может избежать даже штрафа — шокирующее видео

— Абсолютно неадекватное асоциальное поведение. В данном случае уголовная ответственность будет, только если собака получила какие-то увечья. Конструкция статьи 245 «Жестокое обращение с животными» так сделана. Не очень удачно, на мой взгляд, что ее применить можно, если животное погибло или получило увечье, — отметил юрист Сергей Егоров.



Если щенок цел, то уголовного дела не будет.

— Если все-таки есть увечье, то будет часть первая этой статьи — это преступление небольшой тяжести и наказание за него смешное. Обычно это штраф, а если даже и лишение свободы, то оно условное. Но если у него есть непогашенная судимость, рецидив, то есть шанс, что будет реальное лишение свободы. Но еще раз скажу, что здесь нет состава преступления, так как у щенка, скорее всего, нет травм, — объяснил юрист.