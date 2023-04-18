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«Состава преступления нет»: почему новосибирец, повесивший щенка, может избежать даже штрафа — шокирующее видео

Животное сейчас у волонтеров в безопасности

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Накануне полиция доставляла автора шокирующего ролика в отдел. Сейчас проводится проверка

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Новосибирец, который повесил щенка и снял это на видео, чтобы отомстить бывшей девушке, может избежать наказания. Уголовное дело могут возбудить, только если животное получило травмы.

Шокирующее видео появилось 17 апреля в соцсетях. В кадре белый щенок подвешен за поводок и не двигается, а мужчина комментирует происходящее. Он заявил, что собирался порезать щенка, но не нашел скальпель, поэтому просто его повесил. Зооволонтеры вызвали полицию и забрали животное.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Арина Минор

— Абсолютно неадекватное асоциальное поведение. В данном случае уголовная ответственность будет, только если собака получила какие-то увечья. Конструкция статьи 245 «Жестокое обращение с животными» так сделана. Не очень удачно, на мой взгляд, что ее применить можно, если животное погибло или получило увечье, — отметил юрист Сергей Егоров.

Если щенок цел, то уголовного дела не будет.

— Если все-таки есть увечье, то будет часть первая этой статьи — это преступление небольшой тяжести и наказание за него смешное. Обычно это штраф, а если даже и лишение свободы, то оно условное. Но если у него есть непогашенная судимость, рецидив, то есть шанс, что будет реальное лишение свободы. Но еще раз скажу, что здесь нет состава преступления, так как у щенка, скорее всего, нет травм, — объяснил юрист.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка.

— 17 апреля в полицию поступило несколько звонков от граждан по факту видеозаписи, опубликованной в социальных сетях по факту происшествия с животным в Октябрьском районе Новосибирска. На указанный адрес прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции. 30-летний мужчина, проживающий в квартире, был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, — объяснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Вчера НГС сообщал, что жительница Новосибирска завела в квартире 20 кошек и натаскала мусора. Зооволонтеры ищут животным новый дом, так как соседи грозят их усыпить.

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