«Скальпеля не нашел»: новосибирец повесил щенка, чтобы отомстить бросившей его девушке, и снял это на видео

— С щенком всё хорошо. Когда мы приехали, там уже была полиция. Щенок напуган и прятался под диваном. Мы позвонили его девушке Анастасии, и она на громкой связи попросила нас забрать щенка. Он сказал: «Забирайте и уходите». Мы так и сделали. Позже его забрали в отделение полиции, — объяснила волонтер группы «Осиротевшие» Ольга.