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Тема дняПовесил щенка, чтобы отомстить девушке
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«Скальпеля не нашел»: новосибирец повесил щенка, чтобы отомстить бросившей его девушке, и снял это на видео

Животное забрали зооволонтеры

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Щенок выжил. Сейчас он находится в безопасности

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Новосибирец подвесил щенка из-за того, что его бросила девушка. Как объяснили корреспонденту НГС зооволонтеры, так молодой человек мог хотеть либо ей отомстить, либо спровоцировать. Шокирующее видео появилось вчера в соцсетях.

— Чтобы ты поверила мне, Настен. Скальпеля не нашел, но нашел кое-что другое (показывает поводок. — Прим. ред.), — говорит на видео житель Новосибирска Николай. — Вот смотри, пускай висит.

В кадре белый щенок подвешен за поводок и не двигается. После получения видео девушка обратилась за помощью к зоозащитникам, так как сама находилась в это время на Алтае.

— С щенком всё хорошо. Когда мы приехали, там уже была полиция. Щенок напуган и прятался под диваном. Мы позвонили его девушке Анастасии, и она на громкой связи попросила нас забрать щенка. Он сказал: «Забирайте и уходите». Мы так и сделали. Позже его забрали в отделение полиции, — объяснила волонтер группы «Осиротевшие» Ольга.

В ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации комментарий по ситуации не поступил. Связаться с автором жестокого видео не удалось.

Вчера НГС сообщал, что жительница Новосибирска завела в квартире 20 кошек и натаскала мусора. Зооволонтеры ищут животным новый дом, так как соседи грозят их усыпить.

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