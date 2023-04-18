«Скальпеля не нашел»: новосибирец повесил щенка, чтобы отомстить бросившей его девушке, и снял это на видео

Новосибирец подвесил щенка из-за того, что его бросила девушка. Как объяснили корреспонденту НГС зооволонтеры, так молодой человек мог хотеть либо ей отомстить, либо спровоцировать. Шокирующее видео появилось вчера в соцсетях.
— Чтобы ты поверила мне, Настен. Скальпеля не нашел, но нашел кое-что другое (показывает поводок. — Прим. ред.), — говорит на видео житель Новосибирска Николай. — Вот смотри, пускай висит.
В кадре белый щенок подвешен за поводок и не двигается. После получения видео девушка обратилась за помощью к зоозащитникам, так как сама находилась в это время на Алтае.
— С щенком всё хорошо. Когда мы приехали, там уже была полиция. Щенок напуган и прятался под диваном. Мы позвонили его девушке Анастасии, и она на громкой связи попросила нас забрать щенка. Он сказал: «Забирайте и уходите». Мы так и сделали. Позже его забрали в отделение полиции, — объяснила волонтер группы «Осиротевшие» Ольга.
В ГУ МВД по Новосибирской области на момент публикации комментарий по ситуации не поступил. Связаться с автором жестокого видео не удалось.
Вчера НГС сообщал, что жительница Новосибирска завела в квартире 20 кошек и натаскала мусора. Зооволонтеры ищут животным новый дом, так как соседи грозят их усыпить.