Никого не наказали: Бастрыкин потребовал назвать причины, по которым закрыли дело о смерти девочки в детсаду Новосибирска

— В СМИ сообщается о несогласии с результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти пятилетней девочки во время прогулки на территории детского сада в городе Новосибирске. Малолетняя упала с самоката, потеряв сознание, после чего через непродолжительный промежуток времени скончалась. К уголовной ответственности никто не привлечен, — говорится в сообщении СКР.

