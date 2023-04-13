Никого не наказали: Бастрыкин потребовал назвать причины, по которым закрыли дело о смерти девочки в детсаду Новосибирска

Председатель Следственного комитета России потребовал от новосибирских следователей доклад о расследовании смерти воспитанницы детского сада в Советском районе Новосибирска. Александра Бастрыкина интересуют причины, по которым уголовное дело закрыли, а виновных не установили.
— В СМИ сообщается о несогласии с результатами расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти пятилетней девочки во время прогулки на территории детского сада в городе Новосибирске. Малолетняя упала с самоката, потеряв сознание, после чего через непродолжительный промежуток времени скончалась. К уголовной ответственности никто не привлечен, — говорится в сообщении СКР.
Сама трагедия произошла в августе 2022 года. Во время прогулки по территории садика девочка каталась на самокате, упала и погибла. Медики около 10 минут пытались реанимировать воспитанницу, но спасти ее не удалось. На место успел приехать ее отец.
11 апреля 2023 года стало известно, что уголовное дело прекратили из-за результатов экспертизы, установившей, что причина смерти не была связана с падением.
— Да, дело закрыли. Причина смерти не связана с падением, — сообщал НГС источник, близкий к правоохранительным органам.
Глава СК России в 2022 году 38 раз вмешался в новосибирские дела — мы вспомнили всё.