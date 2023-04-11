Подростком, который пытался поджечь женщину с ребенком в Краснообске, займется Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям представить доклад о происшествии в Краснообске, когда подросток пытался поджечь женщину с ребенком.
— В СМИ получила распространение информация о том, что вечером
Полиция начала проверку после публикации в СМИ. Позже новосибирские следователи попросили передать материалы проверки им.
Инцидент произошел 8 апреля. Жительница Краснообска Екатерина Бушуева заметила двух подростков, которые брызгали дезодорантом на прохожих, возле магазина. На вид мальчикам было