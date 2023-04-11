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Подростком, который пытался поджечь женщину с ребенком в Краснообске, займется Бастрыкин

Пока ребенка проверяет новосибирская полиция

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На вид мальчику 10–11 лет

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям представить доклад о происшествии в Краснообске, когда подросток пытался поджечь женщину с ребенком.

— В СМИ получила распространение информация о том, что вечером 8 апреля 2023 года на одной из улиц в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области подросток пытался поджечь при помощи аэрозоля и зажигалки двух местных жителей, — говорится в сообщении федерального СК.

Полиция начала проверку после публикации в СМИ. Позже новосибирские следователи попросили передать материалы проверки им.

Инцидент произошел 8 апреля. Жительница Краснообска Екатерина Бушуева заметила двух подростков, которые брызгали дезодорантом на прохожих, возле магазина. На вид мальчикам было 10–11 лет. Екатерина сделала им замечание и забыла о подростках, но возле другого магазина они, по словам женщины, поджидали ее. По словам Екатерины, которая была на месте происшествия вместе с младшим братом, подростки били ее по рукам, угрожали и направляли ей в лицо огонь.

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