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«Неправильно использовали печь»: ребенок погиб в пожаре в Новосибирской области — еще один в реанимации

Одного взрослого госпитализировали

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Трагедия произошла в Татарском районе

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В Новосибирской области ребенок погиб в пожаре на прошлой неделе. Об этом стало известно на оперативном совещании при губернаторе НСО Андрее Травникове 10 апреля.

— На территории Татарского района погиб ребенок. Два человека, в том числе еще один ребенок были госпитализированы, — объяснил глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов. — Ребенок в тяжелом состоянии. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации печи.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пообещали предоставить более подробную информацию о трагедии позже.

Вчера в Заельцовском районе Новосибирска загорелось строящееся здание жилого комплекса «Расцветай на Красном».

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