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Стало известно, где работает новосибирец, который перевел мошенникам 43 миллиона

Мужчина отправил сумму несколькими транзакциями

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В самом институте заявили, что не знают о ситуации

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Новосибирец, который перевел мошенникам 43 миллиона рублей, является сотрудником Института физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН. Об этом НГС сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

Пострадавший работает заведующим лабораторией. В течение 3 недель мужчина переводил деньги злоумышленникам, которые представились сотрудниками Центробанка. Всего он перевел более 43 миллионов рублей на иностранные счета.

Директор института физики полупроводников Александр Латышев сообщил НГС, что не знает о таком случае в институте и «будет разбираться».

Изначально сообщалась информация, что все деньги были переведены за один день. О преступлении рассказал сегодня, 5 апреля, начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов.

— Преступник сказал, что он обратил внимание на подозрительные транзакции. На владельца денежных средств произвело впечатление то, что деньги могут быть использованы для перевода на счета экстремистских организаций. Мошенник уговорил его перевести деньги, суммы внушительные, человек, видимо, состоятельный, — отметил Виталий Чернов.

В январе Институту физики полупроводников имени А. В. Ржанова СО РАН выделили субсидию в 113,5 миллиона рублей из федерального бюджета. В учреждении планировали купить на эти деньги оборудование.

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