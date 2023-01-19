Институт физики полупроводников СО РАН получил 113 миллионов — на что потратят деньги

— Мы надеемся, что установка для производства жидкого азота позволит покрыть все потребности института в этом веществе. Жидкий азот используется при создании полупроводниковых структур методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Например, в термостатированном корпусе ИФП СО РАН функционируют три установки МЛЭ, и чтобы обеспечить их одновременную работу, нужна автоматическая система подачи сжиженного газа. Такую систему мы тоже планируем купить на средства гранта, — пояснил заместитель директора по научной работе ИФП СО РАН, доктор физико-математических наук Александр Милёхин.

