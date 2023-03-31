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Две женщины и мужчина погибли на пожаре — опознать тела еще не удалось

Частный дом загорелся сегодня днем в Первомайском районе Новосибирска

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Что стало причиной пожара, пока не известно

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Три человека погибли на пожаре в частном секторе Первомайского районе Новосибирска. Одноэтажный деревянный дом загорелся сегодня, 31 марта 2023 года. Об этом рассказали в Следственном комитете.

— В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается, — рассказали в Следственном комитете.

В доме спасатели нашли тела трех человек

В доме спасатели нашли тела трех человек

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Сейчас на месте возгорания работают следователи СК и дознаватели МЧС, которые должны выяснить причину возгорания и все обстоятельства трагедии. Назначена пожаротехническая экспертиза.

Ранее НГС писал о том, что в ночном пожаре погибли два человека. Огонь мог вспыхнуть из-за курения.

В пресс-службе областного главка МЧС рассказали, сообщение о пожаре на улице Азолина поступило на номер 112 сегодня в 15:20, когда спасатели оказались на месте, из-под крыши одноэтажного дома шел дым.

— В ходе разведки, из горящего помещения пожарные эвакуировали гражданина и оказывали ему доврачебную помощь. Кроме того, были обнаружены три человека без признаков жизни, — рассказали в МЧС.

На тушение пожара у спасателей ушло около 45 минут, сейчас пожарные продолжают проливать пепелище и разбирать завалы.

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