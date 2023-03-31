Две женщины и мужчина погибли на пожаре — опознать тела еще не удалось

Три человека погибли на пожаре в частном секторе Первомайского районе Новосибирска. Одноэтажный деревянный дом загорелся сегодня, 31 марта 2023 года. Об этом рассказали в Следственном комитете.
— В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается, — рассказали в Следственном комитете.
Сейчас на месте возгорания работают следователи СК и дознаватели МЧС, которые должны выяснить причину возгорания и все обстоятельства трагедии. Назначена пожаротехническая экспертиза.
Ранее НГС писал о том, что в ночном пожаре погибли два человека. Огонь мог вспыхнуть из-за курения.