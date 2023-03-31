Две женщины и мужчина погибли на пожаре — опознать тела еще не удалось

В пресс-службе областного главка МЧС рассказали, сообщение о пожаре на улице Азолина поступило на номер 112 сегодня в 15:20, когда спасатели оказались на месте, из-под крыши одноэтажного дома шел дым.



— В ходе разведки, из горящего помещения пожарные эвакуировали гражданина и оказывали ему доврачебную помощь. Кроме того, были обнаружены три человека без признаков жизни, — рассказали в МЧС.



На тушение пожара у спасателей ушло около 45 минут, сейчас пожарные продолжают проливать пепелище и разбирать завалы.