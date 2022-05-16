В Новосибирске два человека погибли в ночном пожаре из-за курения
Их тела пожарные нашли во время разбора завалов
В Новосибирске пожилой мужчина и женщина погибли в пожаре на улице Седова в частном секторе Дзержинского района.
Дом загорелся 16 мая в 01:24. Соседи заметили ЧП не сразу: когда на месте происшествия появился первый спецавтомобиль, огонь объял не только частный дом, но и надворные постройки. Чтобы остановить распространение пламени, потребовалось четверть часа, еще через 10 минут открытый огонь полностью затушили, и спасатели смогли зайти на пепелище.
— Во время проливки сгоревших конструкций в кухне на полу личный состав дежурного караула обнаружил 63-летнего мужчину без признаков жизни. Чуть позже при разборе завалов пожарные нашли и погибшую 51-летнюю женщину, — рассказали в пресс-службе областного главка МЧС.
По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении самих погибших. Точно обстоятельства происшествия установят дознаватели МЧС. Проводят проверку и следователи СК.
Ранее НГС писал о пожаре в доме с газовым баллоном: соседей пришлось эвакуировать.