СЕЙЧАС +25°С
Пробки 3/10
usd 63.78
eur 65.79
Тема дняПродлен противопожарный режим
Все новости
Все новости

В Новосибирске два человека погибли в ночном пожаре из-за курения

Их тела пожарные нашли во время разбора завалов

2 348
Чтобы справиться с огнем, потребовались усилия 26 человек и 8 пожарных машин

Чтобы справиться с огнем, потребовались усилия 26 человек и 8 пожарных машин

Поделиться

В Новосибирске пожилой мужчина и женщина погибли в пожаре на улице Седова в частном секторе Дзержинского района.

Дом загорелся 16 мая в 01:24. Соседи заметили ЧП не сразу: когда на месте происшествия появился первый спецавтомобиль, огонь объял не только частный дом, но и надворные постройки. Чтобы остановить распространение пламени, потребовалось четверть часа, еще через 10 минут открытый огонь полностью затушили, и спасатели смогли зайти на пепелище.

— Во время проливки сгоревших конструкций в кухне на полу личный состав дежурного караула обнаружил 63-летнего мужчину без признаков жизни. Чуть позже при разборе завалов пожарные нашли и погибшую 51-летнюю женщину, — рассказали в пресс-службе областного главка МЧС.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении самих погибших. Точно обстоятельства происшествия установят дознаватели МЧС. Проводят проверку и следователи СК.

Ранее НГС писал о пожаре в доме с газовым баллоном: соседей пришлось эвакуировать.

По теме 5

пожарпожар из-за окуркапожар с погибшимипожар из-за курения
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2