В Чечне произошла стрельба. Спецслужбы ликвидировали двух «боевиков»

Этой ночью в частном секторе чеченского Гудермеса произошла стрельба. Спецслужбы ликвидировали двух «боевиков», сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
— Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Что именно «боевики» делали в Гудермесе, не уточняется.
— Преступники выявлены и обезврежены, — заключил Кадыров.