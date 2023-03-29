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В Чечне произошла стрельба. Спецслужбы ликвидировали двух «боевиков»

На место приехал Рамзан Кадыров

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Кадыров заявил, что теперь «Гудермес живет спокойной жизнью»

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Этой ночью в частном секторе чеченского Гудермеса произошла стрельба. Спецслужбы ликвидировали двух «боевиков», сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

— Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнём оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал, — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Что именно «боевики» делали в Гудермесе, не уточняется.

— Преступники выявлены и обезврежены, — заключил Кадыров.

КадыровРамзан КадыровЧечняСтрельбаСпецслужбы
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