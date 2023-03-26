Группу людей, плывущих на льдине по Оби, заметили в Новосибирске — видео экстремальной поездки

В Новосибирске заметили группу людей, плывущих по Оби на льдине. Видео экстремального передвижения по реке опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По данным паблика, необычный инцидент произошел напротив жилмассива «Северо-Чемской». На кадрах видно, что на ледяном плоту стоят пять человек.
— Народ на льдине плывет, у них есть маленькие лодочки, но они предпочитают на льдинке плыть, — сообщает автор видео.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области, на момент публикации ситуацию не прокомментировали.
Ранее в ГУ МЧС по НСО сообщили о том, что ни в коем случае нельзя выходить на весенний лед и выезжать на него вне действующих ледовых переправ. В Новосибирской области грузоподъемность двух ледовых переправ снизили до пяти тонн.