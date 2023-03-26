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Группу людей, плывущих на льдине по Оби, заметили в Новосибирске — видео экстремальной поездки

Как говорит автор на видео, у людей есть маленькие лодки

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На льдине собрались пять человек

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В Новосибирске заметили группу людей, плывущих по Оби на льдине. Видео экстремального передвижения по реке опубликовали в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным паблика, необычный инцидент произошел напротив жилмассива «Северо-Чемской». На кадрах видно, что на ледяном плоту стоят пять человек.

— Народ на льдине плывет, у них есть маленькие лодочки, но они предпочитают на льдинке плыть, — сообщает автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54», Vk.com

НГС обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области, на момент публикации ситуацию не прокомментировали.

Ранее в ГУ МЧС по НСО сообщили о том, что ни в коем случае нельзя выходить на весенний лед и выезжать на него вне действующих ледовых переправ. В Новосибирской области грузоподъемность двух ледовых переправ снизили до пяти тонн.

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