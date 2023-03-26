Группу людей, плывущих на льдине по Оби, заметили в Новосибирске — видео экстремальной поездки

Ранее в ГУ МЧС по НСО сообщили о том, что ни в коем случае нельзя выходить на весенний лед и выезжать на него вне действующих ледовых переправ. В Новосибирской области грузоподъемность двух ледовых переправ снизили до пяти тонн.