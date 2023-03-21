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Двое детей погибли в пожаре из-за сигареты пьяного отца — какое наказание назначил суд

Мужчину обвинили в нарушении требований пожарной безопасности

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Дом после пожара

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Тогучинский районный суд Новосибирской области вынес приговор по делу 54-летнего Андрея Есаулова. Двое его детей погибли в горящем доме, пока он спал пьяный. Мать погибших в это время была на работе.

Трагедия произошла 7 апреля 2022 года на улице Трактовой в поселке Низовка Тогучинского района. В момент возгорания работал пожарный извещатель, спасатели прибыли на место ЧП спустя 18 минут. После локализации возгорания в доме были обнаружены тела двух подростков — 16-летней девушки и 14-летнего мальчика. Еще двух детей удалось спасти, одного из них госпитализировали с ожогами.

В отношении главы семьи Андрея Есаулова возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что мужчина уснул в кресле пьяный с непотушенной сигаретой. При этом сам он в результате пожара не пострадал. Изначально его обвинили по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), но в суд дело поступило с обвинением по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к смерти двоих человек»).

Глава управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов объяснял, почему произошла трагедия. По его словам, семья переставила пожарный датчик слишком высоко, из-за чего сообщение о возгорании поступило на пульт очень поздно.

— Суд признал Есаулова виновным. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, — сообщили корреспонденту НГС в Тогучинском суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Осенью прошлого года огласили приговор по делу о гибели 10 человек на обувной фабрике в Искитиме. Владельцам предприятия назначили условные сроки.

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