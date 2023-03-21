Двое детей погибли в пожаре из-за сигареты пьяного отца — какое наказание назначил суд

В отношении главы семьи Андрея Есаулова возбудили уголовное дело. Следователи выяснили, что мужчина уснул в кресле пьяный с непотушенной сигаретой. При этом сам он в результате пожара не пострадал. Изначально его обвинили по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), но в суд дело поступило с обвинением по ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к смерти двоих человек»).

