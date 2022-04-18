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Отца арестовали после гибели двух детей при пожаре в селе в Новосибирской области

Мужчину отправили в следственный изолятор на ближайшие 2 месяца

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В пожаре погибли двое детей, еще один ребенок получил ожоги 10% тела

В пожаре погибли двое детей, еще один ребенок получил ожоги 10% тела

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В Новосибирской области 54-летнего жителя села Низовка Тогучинского района отправили в СИЗО на время расследования обстоятельств пожара, в котором погибли двое его детей.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье о «причинении смерти по неосторожности». Мужчину поместили в следственный изолятор на два месяца, сообщила НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Трагедия произошла вечером 7 апреля в частном доме на улице Трактовой. Следователи выяснили, что нетрезвый глава семьи находился дома вместе с детьми 2006, 2008 и 2011-го годов рождения. Мать детей в это время была на работе. В момент возгорания сработал пожарный извещатель. Сообщение поступило на пульт дежурного спасательной службы, первый пожарный расчет прибыл на место ЧП спустя 18 минут. После локализации возгорания в доме были обнаружены тела двух старших детей-подростков — девочки и мальчика, сообщили в управлении СК России по Новосибирской области.

Главе семьи и младшей девочке из горящего дома соседи помогли выбраться еще до приезда спасателей. Ребенка с ожогами различной степени тяжести госпитализировали.

17 апреля в селе Плотниково Новосибирского района двое мужчин погибли в результате пожара в дачном домике. По предварительной информации, причиной трагедии стало короткое замыкание. Следователи проводят доследственную проверку.

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