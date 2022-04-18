Двое мужчин погибли при пожаре в дачном домике в СНТ под Новосибирском
Предварительная версия трагедии — короткое замыкание
Дачный домик сгорел 17 апреля в СНТ «Бурводовец» в Новосибирском районе. Спасатели во время тушения обнаружили в постройке тела двух мужчин в возрасте 36 и 39 лет.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, площадь пожара составила 42 квадратных метра. На ликвидацию открытого горения у пожарных расчетов ушло около 26 минут.
Следственный комитет начал доследственную проверку.
— Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, — сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Екатерина Петрушина.
По предварительной версии, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.
На минувших выходных сотрудники МЧС при помощи космического мониторинга зафиксировали 1495 термических точек на территории Новосибирской области. С 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, согласно которому до 10 мая новосибирцам нельзя разжигать костры и следует убрать сухую траву с дачных участков. Пренебрежение правилами приводит к возгоранию жилых построек: в частности, в поселке Новый в пожаре пострадал 53-летний местный житель, а в Болотнинском районе 79-летний пенсионер лишился дома после поджога сухой травы на участке.