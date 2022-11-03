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10 человек погибли в пожаре на искитимской фабрике: что решил суд спустя почти 5 лет

Дело рассматривали несколько лет

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Суд вынес решение вчера

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Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор собственнику и двум директорам обувной фабрики в городе Искитиме. Зимой 2018 года при пожаре там погибли 10 человек.

Собственник фабрики Василий Мамедов признан виновным по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Ему назначили 2 года условно.

Два директора — Андрей Мамедов и Александр Меновщиков — виновны по ч. 3 ст. 219 УК РФ — нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Им дали по 3 года условно. Решение суда в силу не вступило.

— Вследствие допущенной преступной небрежности <...> произошло тепловое проявление аварийного режима работы электрооборудования с последующим возгоранием сгораемых материалов, в результате чего возник пожар, который охватил помещение, — рассказали в суде.

Кроме того, погибшие сотрудники фабрики не прошли инструктаж по пожарной безопасности. Они начали тушить огонь подручными средствами и погибли.

Пожар случился ранним утром 4 января 2018 года в поселке Чернореченский Искитимского района. После трагедии Искитимская межрайонная прокуратура начала проверки работы трех обувных фабрик на территории города и района.

В отношении совладельцев обувной фабрики возбудили уголовные дела.

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