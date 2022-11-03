10 человек погибли в пожаре на искитимской фабрике: что решил суд спустя почти 5 лет
Дело рассматривали несколько лет
Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор собственнику и двум директорам обувной фабрики в городе Искитиме. Зимой 2018 года при пожаре там погибли
Собственник фабрики Василий Мамедов признан виновным по
Два директора — Андрей Мамедов и Александр Меновщиков — виновны по
— Вследствие допущенной преступной небрежности <...> произошло тепловое проявление аварийного режима работы электрооборудования с последующим возгоранием сгораемых материалов, в результате чего возник пожар, который охватил помещение, — рассказали в суде.
Кроме того, погибшие сотрудники фабрики не прошли инструктаж по пожарной безопасности. Они начали тушить огонь подручными средствами и погибли.
Пожар случился ранним утром 4 января 2018 года в поселке Чернореченский Искитимского района. После трагедии Искитимская межрайонная прокуратура начала проверки работы трех обувных фабрик на территории города и района.
В отношении совладельцев обувной фабрики возбудили уголовные дела.