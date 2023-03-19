Жилье за 3 млн в аренду и умерший от голода сын: как жила и чем занималась семья блогера Лютого в Сочи

Эпицентр поселковой информации — местный продуктовый магазин. Тут знают, кто женился, кто умер, а вот семью сыроедов и вспомнить не могут.



— Если люди не едят хлеб и масло, то они и в магазин редко заглядывают. Ну, купят соль раз в пару месяцев, разве таких запомнишь, — рассказывает продавщица магазинчика. — Как вообще в семье, арендующей дорогущую гостиницу, мог от голода умереть ребенок? Денег разве не было? — недоумевает женщина.