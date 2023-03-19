Жилье за 3 млн в аренду и умерший от голода сын: как жила и чем занималась семья блогера Лютого в Сочи

Трагедия потрясла небольшой сочинский поселок Вардане. Историю, о которой мы уже писали, живо обсуждают все, а вот сказать что-либо о семье, где она случилась, мало кто может. Свои взгляды на правильное питание, оздоровление организма и очищение энергией Максим Лютый проповедовал лишь во Всемирной паутине, а в обычной жизни вел себя абсолютно непримечательно.
В поселке он жил около года, и окружающие узнали о его особенностях лишь после многочисленных визитов полиции и резонансной огласки. У блогера на 26-й день жизни от истощения умер сын.
Эпицентр поселковой информации — местный продуктовый магазин. Тут знают, кто женился, кто умер, а вот семью сыроедов и вспомнить не могут.
— Если люди не едят хлеб и масло, то они и в магазин редко заглядывают. Ну, купят соль раз в пару месяцев, разве таких запомнишь, — рассказывает продавщица магазинчика. — Как вообще в семье, арендующей дорогущую гостиницу, мог от голода умереть ребенок? Денег разве не было? — недоумевает женщина.
Она же и показала дом, где проживала семья.
Блогер явно не бедствовал. Он арендовал четырехэтажную гостиницу в 500 метрах от моря. Сейчас в доме за высоким забором пустынно. Где-то там скрывается от любопытных глаз 33-летняя мать умершего малыша, которую Лазаревский районный суд отправил на два месяца под домашний арест. Ей запрещено покидать дом, разговаривать с другими участниками дела без разрешения следователя, пользоваться почтой, телефоном и выходить в интернет.
У ворот стоит белый БМВ с московскими номерами. На фоне почти такого же белоснежного «немца» фотографировался Максим Лютый в Олимпийском парке, когда писал пост про то, что «счастье не деньгах, а когда эти деньги работают на ваше совершенствование и развитие мира вокруг вас».
Люди, живущие рядом с большой белой гостиницей, не обращали внимания на постояльцев. Те никому не мешали, вели здоровый образ жизни, не пили, не дебоширили.
Правда, самый близкий сосед, чье жилье рядом с забором, жаловался, что иногда собравшиеся компании громко занимаются спортом, но не критично. Вспомнил блогера сосед дядя Вачик. Пенсионер собирался обрабатывать химикатами шелковицу, изъеденную вредителем, но его отговорил молодой сосед.
— Он, наверное, агроном, поскольку очень хорошо во всем разбирается и дал дельные советы. Приятный парень, всегда здоровался. И все, кто к ним приходил, здоровались. Внешне — обычные люди. Я слышал, у них есть где-то в Хобзе большая теплица. Там они выращивают овощи. А здесь просто жили, другим не мешали, — делится мужчина.
Известно, что Максим Лютый продавал онлайн-курсы и позиционировал себя как основатель проекта очищения и оздоровления организма. Самый дешевый пакет его лекций стоит 6000 рублей. Личные приемы — дороже. Он говорил, что лечит руками и своей энергией.
«Уже много лет я помогаю людям в оздоровлении, через мои руки прошли тысячи людей. Разные блоки и зажимы, старые травмы. Ситуации со здоровьем бывают разные, практически все я могу решить. Своими руками, словами, волшебной и мощной энергетикой», — пишет Лютый, рекламируя свой продукт.
В арендованной Лютым гостинице в Сочи все желающие за определенную плату могли получить не только теорию, но и практику. Десять дней лета с морем под боком, с зарядками по утрам и сырым «правильным» питанием. Это был не просто отдых, но и труд. Известно, что мужчины строили теплицы. Там выращивались особые овощи без химикатов и вредных обработок. Женщины собирали с грядки урожай.
«Хочешь выжить? Едь на землю и живи своим трудом. Или будешь вечно играть в чужую игру хозяев денег. Женщины, берегите мужчин, без них вам точно не выжить. Бросайте заниматься ерундой типа своих проектов, вы рождены для другого, если еще можете — рожайте детей», — рассуждал Лютый на своей странице в соцсетях.
Многие находили зерно рационализма в словах блогера. Спорт, режим дня, правильное питание, мотивация. Однако сам мужчина настолько поверил в себя, что, когда 11 февраля начались схватки у его спутницы, он не повез ее в больницу, а решил принять роды самостоятельно, без участия медиков.
Рождение малыша не регистрировали, родился ли он здоровым или с патологиями — неизвестно. Ребенок прожил 26 дней. И только 8 марта уже мертвого ребенка показали медикам. По словам родителей, малыш долгое время отказывался от питания. А потом у него начались судороги, тогда его решили отвезти в больницу, но не довезли.
Врачи, осмотрев тело, констатировали смерть. Истинную причину гибели малыша установит экспертиза. Проверяется версия о том, что отец ставил над сыном эксперименты, препятствовал кормлению и питал энергией солнца. В настоящее время Лютый задержан на десять суток.