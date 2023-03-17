В Новосибирске проверяют компанию по монтажу конструкций после смерти рабочего на стройке

Прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку компании после смерти рабочего на стройке на Спортивной, 43. Как сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области, мужчине на голову упала труба.
— Прокуратура проводит проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Спецмонтажсервис», — сообщили в ведомстве.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания ООО «Спецмонтажсервис» занимается монтажом стальных строительных конструкций. Учредителем и директором является Алексей Зайков, выручка компании на конец 2021 года составила 63 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,3 миллиона рублей.
Журналист НГС позвонила по номеру компании, который указан в сервисе «Контур.Фокус». Сотрудник сообщила, что номер руководства дать не могут.
По данным следствия, 16 марта, 55-летнему мужчине на голову упала труба, которая была установлена вертикально, но не закреплена. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, рабочий умер от черепно-мозговой травмы.
27 сентября на стройке ЖК «Чернышевский» погиб рабочий, он упал в шахту лифта с высоты 8 метров. Недавно завершили расследование в отношении инженера, которого обвиняют в нарушении правил безопасности.