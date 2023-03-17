Суд в Новосибирске вынес приговор водителю, который сбил двух рабочих СГК, — один из мужчин погиб

2 года в колонии-поселении присудили 22-летнему водителю «Газели», который сбил работников СГК в феврале 2022 года. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Молодого человека признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Суд установил, что днем 21 февраля 2022 года мужчина ехал по Серафимовича в сторону Немировича-Данченко. Автомобиль мужчины был в исправном состоянии, но на дороге была плохая видимость. Из-за того что на участке вели работы сотрудники СГК, над дорогой поднялся пар. Водитель увидел дымку, но не притормозил.
— Продолжил движение вперед сквозь пар, поднимающийся от дорожного покрытия, в результате чего совершил наезд на работников СГК, которые находились на проезжей части при проведении работ по обслуживанию тепловых сетей, — рассказали в прокуратуре.
Пострадали 2 сотрудника СГК, один из них скончался на месте.
Суд назначил виновному 2 года колонии-поселения с лишением прав на срок 2 года 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.
Момент, как «Газель» сбивает двух рабочих СГК, попал на видео. В СГК заявили, что на месте ремонта стоял предупреждающий знак.