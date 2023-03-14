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«Тойота» сбила в темноте двух пешеходов в НСО — женщина скончалась в больнице

Второй пострадавший получил травмы

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По предварительной информации, на верхней одежде пешеходов не было световозвращающих элементов

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Водитель «Тойоты-Короны» сбил двух пешеходов в темноте в Краснозерском районе Новосибирской области. ДТП произошло вчера, 13 марта, около 20:55 на автодороге Краснозерское — Половинное.

— 35-летний водитель совершил наезд на двух пешеходов, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области. — По предварительной информации, на верхней одежде пешеходов не было световозвращающих элементов. 61-летняя женщина-пешеход была экстренно госпитализирована, но спустя несколько часов скончалась.

52-летний пешеход-мужчина получил травмы.

Вчера стало известно, что 30-летняя женщина умерла в больнице после аварии с рейсовым автобусом на трассе в Новосибирской области. Родственники продолжают искать свидетелей ДТП, в котором пострадала семья.

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