«Тойота» сбила в темноте двух пешеходов в НСО — женщина скончалась в больнице

Водитель «Тойоты-Короны» сбил двух пешеходов в темноте в Краснозерском районе Новосибирской области. ДТП произошло вчера, 13 марта, около 20:55 на автодороге Краснозерское — Половинное.
— 35-летний водитель совершил наезд на двух пешеходов, — сообщили в ГИБДД Новосибирской области. — По предварительной информации, на верхней одежде пешеходов не было световозвращающих элементов. 61-летняя женщина-пешеход была экстренно госпитализирована, но спустя несколько часов скончалась.
52-летний пешеход-мужчина получил травмы.
Вчера стало известно, что 30-летняя женщина умерла в больнице после аварии с рейсовым автобусом на трассе в Новосибирской области. Родственники продолжают искать свидетелей ДТП, в котором пострадала семья.