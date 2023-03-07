Платежи за капремонт взорвавшегося дома на Линейной потратят на его снос

В Новосибирске дом на Линейной, 39, в котором в начале февраля произошел взрыв газа, снесут, в том числе за счет средств владельцев квартир в нем.
Как следует из ответа Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области на запрос НГС, деньги, накопленные на капитальный ремонт дома на счете регоператора, должны направить на демонтаж аварийного здания.
— В случае признания МКД (многоквартирного дома. — Прим. ред.) аварийным и подлежащим сносу или реконструкции региональный оператор обязан направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции этого МКД на основании решения собственников помещений в этом МКД о его сносе или реконструкции, — объяснили в Фонде.
С 2014 года жители успели накопить на счете регоператора 1,85 миллиона рублей, более 100 тысяч рублей оплаты не поступили. При этом по итогам февраля коммунальные службы выставили счета владельцам квартир, которые уже месяц не живут в разрушенном доме. Региональное МинЖКХ пообещало отменить счета. В Фонде модернизации ЖКХ, в свою очередь, пояснили, что выставили счета за 12 дней февраля — то есть до дня признания дома аварийным и не подлежащим сносу.
В день трагедии губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что восстанавливать дом не будут — его расселят, а владельцам квартир выплатят компенсацию. На расселение понадобится более 300 миллионов рублей.