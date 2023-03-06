Ошибочные счета за газ и капремонт жителям взорвавшегося в Новосибирске дома аннулируют в течение 12 часов

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области пообещало отменить счета за газ, вывоз мусора и капремонт бывшим жильцам дома на Линейной, 39. С момента взрыва газа в здании никто не живет. При этом Telegram-канал «Mash Siberia» сообщил о том, что людям пришли счета за коммунальные услуги.
— Министерство оперативно связалось с ресурсоснабжающими организациям и региональными операторами ТКО и капремонта — представители ООО «Новосибирскоблгаз» и МУП «САХ» заявили, что начисления в платежных системах могли появиться автоматически — они будут аннулированы в течение 12 часов, — сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.
9 февраля в доме