Ошибочные счета за газ и капремонт жителям взорвавшегося в Новосибирске дома аннулируют в течение 12 часов

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области пообещало отменить счета за газ, вывоз мусора и капремонт бывшим жильцам дома на Линейной, 39. С момента взрыва газа в здании никто не живет. При этом Telegram-канал «Mash Siberia» сообщил о том, что людям пришли счета за коммунальные услуги.

