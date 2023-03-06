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Ошибочные счета за газ и капремонт жителям взорвавшегося в Новосибирске дома аннулируют в течение 12 часов

В доме на Линейной, 39 уже месяц никто не живет: его решили снести

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Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области пообещало отменить счета за газ, вывоз мусора и капремонт бывшим жильцам дома на Линейной, 39. С момента взрыва газа в здании никто не живет. При этом Telegram-канал «Mash Siberia» сообщил о том, что людям пришли счета за коммунальные услуги.

— Министерство оперативно связалось с ресурсоснабжающими организациям и региональными операторами ТКО и капремонта — представители ООО «Новосибирскоблгаз» и МУП «САХ» заявили, что начисления в платежных системах могли появиться автоматически — они будут аннулированы в течение 12 часов, — сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.

9 февраля в доме № 39 на Линейной прогремел взрыв бытового газа. В результате погибли 15 человек, еще 39 пострадали. Власти решили снести поврежденный дом. Губернатор Новосибирской области заявил, что всем пострадавшим и семьям погибших выплатят компенсацию. На эти цели из бюджета будет выделено 333,5 миллиона рублей.

Взрыв газаУлица Линейная
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