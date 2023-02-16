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Взрыв газа на Линейной

Нужно 330 миллионов: как будут расселять жильцов дома на Линейной

Что будет на месте разрушенного здания, пока неизвестно

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Жильцы могут забирать имущество, которое уцелело

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Жильцы дома, который обрушился на Линейной, 39 в Новосибирске, смогут получить денежную компенсацию за свои квартиры. Сумма, которая потребуется на это — 330 миллионов рублей.

Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на пресс-конференции 16 февраля:

— Задача — компенсация квартир. Двумя путями будет решаться этот вопрос. Я направил письмо губернатору. Наши специалисты посчитали стоимость квадратного метра по рыночным ценам. 330 миллионов рублей требуются для решения задачи. Решаться она будет двумя путями: приобретение аналогичных по площади квартир или денежная компенсация. Право выбора за каждым пострадавшим.

Глава города уточнил, что начало работы по расселению начнется со следующей недели. Остатки дома не снесут, пока жильцы уцелевших квартир не заберут свои вещи. Что будет на месте разрушенной пятиэтажки, пока неизвестно.

В результате взрыва газа на Линейной погибли 14 человек. Все, что известно об этой трагедии, мы собрали в специальном сюжете.

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