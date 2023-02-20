На станции Барабинск произошла утечка соляной кислоты — прокуратура проводит проверку

В Новосибирской области сегодня, 20 февраля, на станции произошла утечка соляной кислоты. В случившемся разбирается прокуратура.
— Сегодня около 17 часов местного времени в Новосибирской области на железнодорожной станции Барабинск Западно-Сибирской железной дороги при осмотре вагонов грузового поезда была выявлена течь соляной кислоты, являющейся опасным грузом, из погруженной в железнодорожный контейнер емкости, — сообщили в пресс-службе в Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
После выявления течи вагон отцепили от основного состава. На месте работают специалисты, по предварительной информации, вреда природе причинено не было. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
Ранее в Новосибирске сегодня на станции Инская произошла капельная течь аварийно химически опасного вещества (АХОВ). Последствия ликвидировали МЧС.