«Получил удар головой в нос от водителя»: на видео попал конфликт в новосибирском автобусе

В Новосибирске сняли на видео потасовку в автобусе
Согласно информации из паблика, в конфликте пострадал пассажир — его якобы из-за замечания избил водитель.
Пассажир написал в паблике, что на улице Кирова автобус попал в ДТП, после чего пассажиров стали выгонять из транспорта. Пострадавший отметил, что водители и кондуктор выражались нецензурной бранью и отказывались возвращать деньги за проезд.
— На такое хамское поведение я сделал замечание персоналу автобуса, при этом почувствовав от них запах алкоголя. На вопрос водителю, пил ли он сегодня, я получил удар головой в нос, потеряв при этом равновесие. Водитель сказал кондуктору закрыть двери, после чего меня избили ногами по голове, — заявил пострадавший.
На видео, которое опубликовали в социальных сетях, заметно, что двери автобуса были сначала закрыты, а когда открылись, то некий мужчина в салоне держал другого за верхнюю одежду. При этом на полу в салоне были капли красной жидкости.
Пострадавший объяснил в посте, что после того, как двери открылись, его вытащили на улицу, потом к нему приехала скорая, затем автоинспекция.
— По факту ДТП, как я понял, водители обоих ТС разобрались на месте и разъехались, — говорится в паблике.
Журналисту НГС подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение.
При этом перевозчик маршрута
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