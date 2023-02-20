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«Получил удар головой в нос от водителя»: на видео попал конфликт в новосибирском автобусе

Пассажир пишет, что сделал замечание водителю после ДТП

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Часть конфликта произошла за закрытыми дверьми

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В Новосибирске сняли на видео потасовку в автобусе № 18. Ролик появился в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации из паблика, в конфликте пострадал пассажир — его якобы из-за замечания избил водитель.

Пассажир написал в паблике, что на улице Кирова автобус попал в ДТП, после чего пассажиров стали выгонять из транспорта. Пострадавший отметил, что водители и кондуктор выражались нецензурной бранью и отказывались возвращать деньги за проезд.

— На такое хамское поведение я сделал замечание персоналу автобуса, при этом почувствовав от них запах алкоголя. На вопрос водителю, пил ли он сегодня, я получил удар головой в нос, потеряв при этом равновесие. Водитель сказал кондуктору закрыть двери, после чего меня избили ногами по голове, — заявил пострадавший.

На видео, которое опубликовали в социальных сетях, заметно, что двери автобуса были сначала закрыты, а когда открылись, то некий мужчина в салоне держал другого за верхнюю одежду. При этом на полу в салоне были капли красной жидкости.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск» / vk.com

Пострадавший объяснил в посте, что после того, как двери открылись, его вытащили на улицу, потом к нему приехала скорая, затем автоинспекция.

— По факту ДТП, как я понял, водители обоих ТС разобрались на месте и разъехались, — говорится в паблике.

Журналисту НГС подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято решение.

При этом перевозчик маршрута № 18 ИП Андрей Грицев ответил кратко, что всеми делами занимается полиция. Он также владеет маршрутами № 6, 11, 46 и 64.

Месяц назад женщина упала в троллейбусе № 23 и сломала в двух местах руку. Как заявил сын пострадавшей, Светлане вернули 10 рублей за проезд. Женщина увидела, как уезжает троллейбус, и после этого потеряла сознание.

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