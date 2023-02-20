«Получил удар головой в нос от водителя»: на видео попал конфликт в новосибирском автобусе

— На такое хамское поведение я сделал замечание персоналу автобуса, при этом почувствовав от них запах алкоголя. На вопрос водителю, пил ли он сегодня, я получил удар головой в нос, потеряв при этом равновесие. Водитель сказал кондуктору закрыть двери, после чего меня избили ногами по голове, — заявил пострадавший.