Высадили и вернули 10 рублей: пассажирка упала в троллейбусе и сломала руку в двух местах — на улице она потеряла сознание

В Новосибирске 12 января женщина упала в троллейбусе № 23 и сломала в двух местах руку, как утверждает сын женщины Михаил Тимошенко.

Он рассказал корреспонденту НГС, что его мать Светлана ехала из магазина, когда на перекрестке улицы Гоголя и улицы Селезнева троллейбус дернулся.