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Высадили и вернули 10 рублей: пассажирка упала в троллейбусе и сломала руку в двух местах — на улице она потеряла сознание

Следователи начали проверку после инцидента

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Инцидент произошел на остановке «Строитель»

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В Новосибирске 12 января женщина упала в троллейбусе № 23 и сломала в двух местах руку, как утверждает сын женщины Михаил Тимошенко.

Он рассказал корреспонденту НГС, что его мать Светлана ехала из магазина, когда на перекрестке улицы Гоголя и улицы Селезнева троллейбус дернулся.

— У нее одна рука была занята сумкой, другой она давала деньги кондуктору. Когда троллейбус дернулся, она пролетела, ударилась головой и как-то неудачно упала. Сломала руку в двух местах, был перелом со смещением. Она после инсульта и не может корректно разговаривать. Ее вывели и посадили на остановку. Не спросили о самочувствии или о том, нужна ли скорая, — рассказал Михаил Тимошенко корреспонденту НГС.

Как заявил Михаил, Светлане вернули 10 рублей за проезд. Женщина увидела, как уезжает троллейбус, и после этого потеряла сознание.

— Она отключилась. Никто не подошел. Она говорит, что когда приходить в себя начала, женщина подошла и помогла. И мама побрела домой. Дома она позвонила мне, рассказала, и мы поехали в «травму». Я в шоке: как так можно в мороз оставить человека на остановке и уехать. Сейчас мама не может делать бытовые дела, и мы помогаем: готовим еду, убираемся, — поделился Михаил.

Женщина сломала руку в двух местах

Женщина сломала руку в двух местах

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После происшествия семья пострадавшей обратились в полицию и Следственный комитет.

— К нам домой пришел инспектор ГИБДД, написали заявление, составили схему. Он тут же при нас позвонил в депо. Сотрудник ответил и инспектор с ним проговорил, что в курсе, что такого-то числа произошел инцидент, человек пострадал. Сотрудник ответил, что не в курсе и сигнала от водителей троллейбуса не поступало, — добавил сын потерпевшей

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области подтвердили, что заявление поступало. Сейчас следователи проводят проверку. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.

Ранее в СК уже комментировали эту ситуацию.

— В одной из социальных сетей интернета опубликовано сообщение о том, что в городе Новосибирске 12 января 2023 года водитель троллейбуса № 23 во время движения по маршруту резко затормозил. В результате произошедшего женщина-пассажир упала, получив травму в виде перелома руки. По данному сообщению СМИ, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку после того, как 13 января автобус чуть не сбил девочку рядом со школой № 151. Она поскользнулась на тротуаре, где было много снега.

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