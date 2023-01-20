Высадили и вернули 10 рублей: пассажирка упала в троллейбусе и сломала руку в двух местах — на улице она потеряла сознание

В Новосибирске 12 января женщина упала в троллейбусе
Он рассказал корреспонденту НГС, что его мать Светлана ехала из магазина, когда на перекрестке улицы Гоголя и улицы Селезнева троллейбус дернулся.
— У нее одна рука была занята сумкой, другой она давала деньги кондуктору. Когда троллейбус дернулся, она пролетела, ударилась головой и как-то неудачно упала. Сломала руку в двух местах, был перелом со смещением. Она после инсульта и не может корректно разговаривать. Ее вывели и посадили на остановку. Не спросили о самочувствии или о том, нужна ли скорая, — рассказал Михаил Тимошенко корреспонденту НГС.
Как заявил Михаил, Светлане вернули 10 рублей за проезд. Женщина увидела, как уезжает троллейбус, и после этого потеряла сознание.
— Она отключилась. Никто не подошел. Она говорит, что когда приходить в себя начала, женщина подошла и помогла. И мама побрела домой. Дома она позвонила мне, рассказала, и мы поехали в «травму». Я в шоке: как так можно в мороз оставить человека на остановке и уехать. Сейчас мама не может делать бытовые дела, и мы помогаем: готовим еду, убираемся, — поделился Михаил.
После происшествия семья пострадавшей обратились в полицию и Следственный комитет.
— К нам домой пришел инспектор ГИБДД, написали заявление, составили схему. Он тут же при нас позвонил в депо. Сотрудник ответил и инспектор с ним проговорил, что в курсе, что такого-то числа произошел инцидент, человек пострадал. Сотрудник ответил, что не в курсе и сигнала от водителей троллейбуса не поступало, — добавил сын потерпевшей
В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области подтвердили, что заявление поступало. Сейчас следователи проводят проверку. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответа не было.
Ранее в СК уже комментировали эту ситуацию.
— В одной из социальных сетей интернета опубликовано сообщение о том, что в городе Новосибирске 12 января 2023 года водитель троллейбуса
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура Калининского района Новосибирска организовала проверку после того, как 13 января автобус чуть не сбил девочку рядом со школой № 151. Она поскользнулась на тротуаре, где было много снега.