В горах Кузбасса вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку — один человек погиб

В Кузбассе частный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе горы Топхан. Как сообщает ТАСС, в вертолете находились 10 человек, один погиб и один пострадал.
— В районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек. В результате один человек погиб, еще один пострадал, — цитируют в ТАСС источник.
В паре с вертолетом Ми-8 летел вертолет — он доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим. Сейчас люди на горе ожидают прибытия к месту происшествия вертолета из Горно-Алтайска, который эвакуирует оставшихся 8 человек.
В конце 2022 года в Томской области вертолет Ми-8Т с пассажирами получил повреждения, когда выруливал с места стоянки для взлета.