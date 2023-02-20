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СрочноЧеловек погиб при жесткой посадке вертолета
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В горах Кузбасса вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку — один человек погиб

Всего на борту были 10 человек

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ЧП произошло сегодня, 20 февраля

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В Кузбассе частный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе горы Топхан. Как сообщает ТАСС, в вертолете находились 10 человек, один погиб и один пострадал.

— В районе горы Топхан Междуреченского городского округа совершил аварийную посадку частный вертолет Ми-8. На борту находились 10 человек. В результате один человек погиб, еще один пострадал, — цитируют в ТАСС источник.

В паре с вертолетом Ми-8 летел вертолет — он доставил погибшего в Междуреченский городской округ и вылетел за пострадавшим. Сейчас люди на горе ожидают прибытия к месту происшествия вертолета из Горно-Алтайска, который эвакуирует оставшихся 8 человек.

В конце 2022 года в Томской области вертолет Ми-8Т с пассажирами получил повреждения, когда выруливал с места стоянки для взлета.

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