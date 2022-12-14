В Сибири вертолет при взлете задел винтом тепловую пушку — на борту было 22 пассажира

В Томской области вертолет Ми-8Т с пассажирами получил повреждения, когда выруливал с места стоянки для взлета. Инцидент произошел сегодня, 14 декабря, в 9 километрах от поселка Каргасок. Следователи начали проверку.
— По предварительным данным, у вертолета Ми-8Т с 3 членами экипажа и 22 пассажирами на борту в процессе выруливания с места стоянки произошло касание рулевым винтом наземного обогревателя. Судно получило повреждения хвостового винта и концевой балки, — сообщили в Восточном МСУТ СК России.
Никто среди людей не пострадал. Начата доследственная проверка по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
В начале декабря в Омской области вертолет новосибирской авиакомпании «Ельцовка» с вахтовиками совершил вынужденную посадку.