Вертолет новосибирской авиакомпании с вахтовиками вынужденно сел в Омской области

В Омской области сегодня, 1 декабря, вертолет новосибирской авиакомпании «Ельцовка» совершил вынужденную посадку.
По предварительной информации, у воздушного судна отказал один двигатель. Как пояснили корреспонденту NGS55.RU в Министерстве здравоохранения Омской области, вертолет перевозил вахтовиков из города Тары. Но помощь медиков не понадобилась, пострадавших нет.
Происшествие случилось в 12:20 на территории Тарского района. Сотрудники МЧС России по Омской области не привлекались. В свою очередь, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По версии прокуратуры, на борту был 21 пассажир и 3 члена экипажа.
Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета на транспорте, начата следственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
— Предварительно установлено, что 1 декабря 2022 года воздушное судно Ми-8, следовавшее из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерский Томской области, совершило вынужденную посадку в районе деревни Киксы Тарского района Омской области. В результате авиационного инцидента пострадавших нет, судно повреждений не получило, — рассказали в пресс-службе СК.
На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. На борту вертолета находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа, по версии следователей.
Как сообщают в ТАСС, вертолет принадлежит авиапредприятию «Ельцовка». По данным с сайта компании, она была создана 2 февраля 2009 года на базе структурного подразделения ОАО «НАПО им.
В начале ноября самолет Ту-154 летел из Екатеринбурга в Новосибирск. Капитан судна решил экстренно вернуться на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла.