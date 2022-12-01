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Вертолет новосибирской авиакомпании с вахтовиками вынужденно сел в Омской области

Судно перевозило вахтовиков, пострадавших нет

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Вахтовики не смогли покинуть Тарский район

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В Омской области сегодня, 1 декабря, вертолет новосибирской авиакомпании «Ельцовка» совершил вынужденную посадку.

По предварительной информации, у воздушного судна отказал один двигатель. Как пояснили корреспонденту NGS55.RU в Министерстве здравоохранения Омской области, вертолет перевозил вахтовиков из города Тары. Но помощь медиков не понадобилась, пострадавших нет.

Происшествие случилось в 12:20 на территории Тарского района. Сотрудники МЧС России по Омской области не привлекались. В свою очередь, Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По версии прокуратуры, на борту был 21 пассажир и 3 члена экипажа.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета на транспорте, начата следственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

— Предварительно установлено, что 1 декабря 2022 года воздушное судно Ми-8, следовавшее из города Тара Омской области в сторону поселка Пионерский Томской области, совершило вынужденную посадку в районе деревни Киксы Тарского района Омской области. В результате авиационного инцидента пострадавших нет, судно повреждений не получило, — рассказали в пресс-службе СК.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. На борту вертолета находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа, по версии следователей.

Как сообщают в ТАСС, вертолет принадлежит авиапредприятию «Ельцовка». По данным с сайта компании, она была создана 2 февраля 2009 года на базе структурного подразделения ОАО «НАПО им. В. П. Чкалова». По данным «Контур.Фокуса», учредителем компании является Станислав Арбузов. Выручка компании за 2021 год составила 2,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 58 миллионов. В приемной авиакомпании на телефон корреспондента НГС не ответили.

В начале ноября самолет Ту-154 летел из Екатеринбурга в Новосибирск. Капитан судна решил экстренно вернуться на аэродром вылета из-за растрескивания лобового стекла.

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