21 детский суицид случился в Новосибирской области в прошлом году

В Новосибирской области в 2022 году 21 ребенок покончил с собой. Об этом, по данным издания «Прецедент», выступая на коллегии по итогам года, рассказал прокурор Новосибирской области Александр Бучман.
— К сожалению, выросло количество суицидов с участием несовершеннолетних. В 2022 году зарегистрировано 147 попыток, 21 из которых завершилась летальным исходом, — заявил Александр Бучман.
Кроме того, согласно выступлению прокурора, по сравнению с 2021 годом выросло количество преступлений, совершенных пьяными подростками. При этом в целом преступлений несовершеннолетние стали совершать ненамного, но реже: согласно опубликованным на сайте облпрокуратуры данным статистики, в 2022 году было зарегистрировано 842 таких преступления, в 2021-м их было 853.
Пресс-секретарь областной прокуратуры не смогла прокомментировать ситуацию с детскими суицидами в регионе, сообщив, что данные были озвучены в ходе мероприятия, которое продлится сегодня до вечера. Аудиозапись, по словам старшего помощника по взаимодействию со СМИ, не ведется.
Одна из последних трагедий, связанных с суицидом ребенка в Новосибирске произошла в конце января в Калининском районе: там скончался 11-летний мальчик.