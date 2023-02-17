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21 детский суицид случился в Новосибирской области в прошлом году

Об этом сообщил прокурор региона

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Попыток суицида среди несовершеннолетних в 2022 году было 147

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В Новосибирской области в 2022 году 21 ребенок покончил с собой. Об этом, по данным издания «Прецедент», выступая на коллегии по итогам года, рассказал прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

— К сожалению, выросло количество суицидов с участием несовершеннолетних. В 2022 году зарегистрировано 147 попыток, 21 из которых завершилась летальным исходом, — заявил Александр Бучман.

Кроме того, согласно выступлению прокурора, по сравнению с 2021 годом выросло количество преступлений, совершенных пьяными подростками. При этом в целом преступлений несовершеннолетние стали совершать ненамного, но реже: согласно опубликованным на сайте облпрокуратуры данным статистики, в 2022 году было зарегистрировано 842 таких преступления, в 2021-м их было 853.

Пресс-секретарь областной прокуратуры не смогла прокомментировать ситуацию с детскими суицидами в регионе, сообщив, что данные были озвучены в ходе мероприятия, которое продлится сегодня до вечера. Аудиозапись, по словам старшего помощника по взаимодействию со СМИ, не ведется.

Одна из последних трагедий, связанных с суицидом ребенка в Новосибирске произошла в конце января в Калининском районе: там скончался 11-летний мальчик.

ПодросткиПрокуратура Новосибирской областиСуицид
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