«Причиной мог стать конфликт из-за учебы»: детский омбудсмен — о гибели 11-летнего мальчика в Новосибирске

Причиной самоубийства 11-летнего школьника в Калининском районе Новосибирска мог стать конфликт с мамой. Об этом журналисту НГС сегодня,
— Предварительно, причиной мог стать конфликт с родителем, мамой, из-за проблем с учебой, — рассказала детский омбудсмен, уточнив, что информация о трагедии еще уточняется и заседание комиссии по делам несовершеннолетних назначено на понедельник,
Надежда Болтенко добавила, что уже обратилась к прокурору Новосибирской области Александру Бучману, чтобы наладить межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики детских и подростковых суицидов и суицидальных попыток.
— В том числе нужно обратить внимание на [то, как взаимодействуют детский психоневрологический] диспансер и школьные психологи, потому что бывает, что дети, с которыми происходят такие трагедии, уже обращались за помощью, — рассказала уполномоченная.
По информации Надежды Болтенко, 11-летний мальчик жил в Новосибирске с мамой, в город семья переехала в 2021 году, была благополучной и не попадала на профилактические учеты.
Трагедия произошла накануне, 26 января 2023 года около 18 часов. Тело ребенка обнаружили в квартире дома на улице Макаренко Калининского района Новосибирска. Ранее НГС писал о