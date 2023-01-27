«Причиной мог стать конфликт из-за учебы»: детский омбудсмен — о гибели 11-летнего мальчика в Новосибирске

Трагедия произошла накануне, 26 января 2023 года около 18 часов. Тело ребенка обнаружили в квартире дома на улице Макаренко Калининского района Новосибирска. Ранее НГС писал о 16-летней студентке, которая записала видеообращение о проблемах с семьей и учебой и покончила с собой.