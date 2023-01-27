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«Причиной мог стать конфликт из-за учебы»: детский омбудсмен — о гибели 11-летнего мальчика в Новосибирске

Надежда Болтенко рассказала об умершем ребенке и его семье

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Трагедия произошла 26 января 2023 года

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Причиной самоубийства 11-летнего школьника в Калининском районе Новосибирска мог стать конфликт с мамой. Об этом журналисту НГС сегодня, 27 января, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Предварительно, причиной мог стать конфликт с родителем, мамой, из-за проблем с учебой, — рассказала детский омбудсмен, уточнив, что информация о трагедии еще уточняется и заседание комиссии по делам несовершеннолетних назначено на понедельник, 30 января.

Надежда Болтенко добавила, что уже обратилась к прокурору Новосибирской области Александру Бучману, чтобы наладить межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики детских и подростковых суицидов и суицидальных попыток.

— В том числе нужно обратить внимание на [то, как взаимодействуют детский психоневрологический] диспансер и школьные психологи, потому что бывает, что дети, с которыми происходят такие трагедии, уже обращались за помощью, — рассказала уполномоченная.

По информации Надежды Болтенко, 11-летний мальчик жил в Новосибирске с мамой, в город семья переехала в 2021 году, была благополучной и не попадала на профилактические учеты.

Трагедия произошла накануне, 26 января 2023 года около 18 часов. Тело ребенка обнаружили в квартире дома на улице Макаренко Калининского района Новосибирска. Ранее НГС писал о 16-летней студентке, которая записала видеообращение о проблемах с семьей и учебой и покончила с собой.

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