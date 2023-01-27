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«Жил с мамой вдвоем»: что известно о семье мальчика, который покончил с собой в доме на Макаренко

Тело ребенка обнаружила вернувшаяся вечером домой мать — семья приехала из Кузбасса

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Соседи отмечают, что семья ребенка была спокойной

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В Новосибирске погибшего 11-летнего мальчика обнаружила его мать, вернувшаяся домой в квартиру на улице Макаренко. Об этом корреспонденту НГС рассказал один из жильцов дома. По информации от двух источников редакции, ребенок покончил с собой.

— Все в шоке, никто ничего понять не может. Жил с мамой вдвоем. Нормальный мальчишка. Спокойная, нормальная, адекватная семья. Никаких замечаний я о них не слышал. Правда, я их пока достаточно близко узнать не успел, они с Кузбасса переехали чуть больше года назад. Были ли проблемы у мальчика в школе, я, к сожалению, не знаю, — рассказал журналисту старший по дому Евгений.

Евгений заметил, что вряд ли мальчика кто-то обижал во дворе или подъезде: двор спокойный, а подъезд дружный, подчеркнул мужчина.

О погибшем пятикласснике корреспонденту НГС сообщил 26 января в седьмом часу вечера один из жильцов дома, который вышел в это время в магазин за сигаретами.

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