«Жил с мамой вдвоем»: что известно о семье мальчика, который покончил с собой в доме на Макаренко

— Все в шоке, никто ничего понять не может. Жил с мамой вдвоем. Нормальный мальчишка. Спокойная, нормальная, адекватная семья. Никаких замечаний я о них не слышал. Правда, я их пока достаточно близко узнать не успел, они с Кузбасса переехали чуть больше года назад. Были ли проблемы у мальчика в школе, я, к сожалению, не знаю, — рассказал журналисту старший по дому Евгений.

