Отчисление из колледжа и проблемы с мамой: почему 16-летняя студентка могла покончить с собой в Новосибирске

Новосибирск потрясла история суицида 16-летней девушки. Девушка-подросток записала видеообращение, в котором заявила о проблемах с колледжем и семьей, а затем покончила с собой. Корреспондент НГС поговорила со знакомыми умершей, чтобы выяснить, что толкнуло ее на отчаянный поступок.
«В семье у нее был непорядок»
16-летняя студентка новосибирского колледжа Анастасия (все имена в публикации изменены. — Прим. авт.) покончила с собой 6 декабря. Как говорят ее знакомые, девушка и раньше пыталась себе навредить, но ничего не предвещало, что она доведет дело до конца.
— Я знала, что у нее много проблем и они были еще давно, со школы, психические и в семье и в учебе. Поверьте, она была прекрасной подругой. Всё зависело от компании, куда она попадала. Могу точно сказать, что она раньше пыталась себе навредить, потому что отношения у нее не складывались никакие, с мамой разногласия были. Я ее ругала за то, что она пыталась себе навредить, — объяснила подруга девушки Рита.
Она добавила, что буквально за несколько дней до трагедии всё было в порядке.
— Мы планировали погулять на днях, а тут такое, — отметила девушка.
Она считает, что спусковым крючком могла стать ситуация в семье и проблемы в учебе.
— Знаю то, что в семье у нее был непорядок и то, что Настя обычно училась посредственно и отношение к учебе у нее было не отличное. Вроде как ее не только выселяли из общежития, но еще и исключить из колледжа хотели, — добавила Рита.
Ее слова подтверждает еще одна подруга погибшей.
— Настя жила с бабушкой и мамой. Она была веселой, не помню, чтобы когда-нибудь она жаловалась, всегда была на позитиве. Никто от нее этого не ожидал. У нее было много друзей, в школе ее знал практически каждый. Перед смертью она записала видеосообщение в телеграме, у меня его нет, но мне показывали. Она говорила о том, что ее отчислили из техникума и, соответственно, выгнали из общежития. Что-то еще говорила про интернат, честно, я не особо поняла, — объяснила Анна.
Видеосообщение девушки, которое она записала незадолго до суицида, быстро разлетелось в соцсетях.
— Мне уже сказали, что меня выселяют, за мной мама едет, вся семья. У меня по 200 пропущенных от каждого. Я просто уже, — жалуется девушка.
Также она написала самой близкой подруге:
— Семья отвернется от меня. Я не вынесу. У всех поменяется мнение обо мне. Мне стыдно.
Скорые похороны
Настю решили похоронить в родном селе. Тело отвезли в Алтайский край, где 9 декабря с ней прощаются все, кто ее знал.
— Мы всем классом ездили ее провожать. Те, кто с ней много общались, конечно же, много плакали, — объяснила подруга умершей Катя.
В Следственном комитете корреспонденту НГС сообщили, что уже возбуждено уголовное дело:
— По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело, — объяснили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
По какой статье началось расследование, в ведомстве не уточнили, но, по данным НГС, следователи работают в рамках статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Редакция НГС обратилась с официальным запросом в Министерство образования Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, велась ли какая-то профилактическая работа с подростком из группы риска.
«Мы пытаемся ответственность возложить на самого ребенка»
В мае этого года мы просили психолога Евгения Руденского объяснить, почему дети решаются на такой страшный шаг и как можно предотвратить трагедию.
— Суицид — это крайняя форма деструктивного (саморазрушающего) поведения. Когда мы после совершенного суицида пытаемся определить, были ли у подростка психологические аномалии, расстройство жизни, то пытаемся ответственность возложить на самого ребенка, — объяснял эксперт. — Мало кто задумывается, что суицид у подростка во многом связан с тем, что он, во-первых, не чувствует безопасности ни в семье, ни в школе, ни в кругу своих друзей. Во-вторых, этому предшествует глубокое состояние, которое называется «психологический драматизм» — внутренний конфликт ребенка, сжигающий все позитивные эмоции.
Евгений Руденский — доктор социологических наук, кандидат педагогических наук, профессор социальной психологии и клинической социологии, практикующий психолог, клинический виктимолог-социатр (специалист, который занимается жертвами неблагоприятных условий развития). 52 года работает с подростками.
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