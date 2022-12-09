Отчисление из колледжа и проблемы с мамой: почему 16-летняя студентка могла покончить с собой в Новосибирске

Она добавила, что буквально за несколько дней до трагедии всё было в порядке.

— Мы планировали погулять на днях, а тут такое, — отметила девушка.

Она считает, что спусковым крючком могла стать ситуация в семье и проблемы в учебе.

— Знаю то, что в семье у нее был непорядок и то, что Настя обычно училась посредственно и отношение к учебе у нее было не отличное. Вроде как ее не только выселяли из общежития, но еще и исключить из колледжа хотели, — добавила Рита.

Ее слова подтверждает еще одна подруга погибшей.