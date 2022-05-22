«В 12 лет я бы страдал лютой завистью, что не учусь в этой школе». Психолог — о том, почему в элитной гимназии случился суицид

И он чаще всего остается незамеченным для остальных, потому что в семье, школе скрывают, как правило, межличностные конфликты, не говорят о них открыто. В школах существуют службы, которые следят, чтобы не было конфликтов, путая конфронтацию и конфликты. А в конфликты нужно уметь вступать. И надо учить самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.



Для этого существует специально разработанная методика клинической драма-социатрии виктимности — драма-дидактика. Но она недоступна нашим педагогам-психологам. Ее просто нигде и никогда не рассматривают, а это и формирует виктимность подростка как характеристику его социально-психологической уязвимости для конфликтных ситуаций. Подросток становится жертвой профессионально-дефицитной компетентности педагогов-психологов наших школ.



Я читаю разные материалы об этой трагедии, в которых показывается, какая это школа. Если бы мне было лет 12, я бы страдал лютой завистью, что не учусь в этой школе. Там всё время говорят: «Опорная школа РАН». Посмотрите, что на странице школы? 21 апреля это случилось, а на сайте конкурсы, соревнования. Всё в стиле культуры нарциссического перфекционизма: самоутверждение любой ценой. Эта культура есть по всей стране, не только в этой школе.

