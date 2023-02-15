freedom
СЕЙЧАС -25°С
Пробки 4/10
usd 73.86
eur 79.34
Тема дняНачали рассматривать дело Артема Скатова
Все новости
Все новости

«Из здания шел густой черный дым»: на Бердском шоссе загорелся склад — видео с места

Над зданием поднялся столб плотного дыма

2 241

На место прибыли машины МЧС

Поделиться

Днем 15 февраля на складе на Бердском шоссе случился пожар. Видео со столбом дыма выложил паблик «АСТ-54».

По информации паблика, огонь вспыхнул в здании на Бердском шоссе, 61/13. В 2ГИС указано, что там находятся оптово-розничная компания по продаже композитных материалов и магазины комплектующих для яхт.

— В 10:21 поступило сообщение о возгорании в административно-складском помещении. На момент прибытия первых пожарных подразделений из здания шел густой черный дым. В течение часа сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение и не допустили распространения огня на смежные помещения, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По предварительной информации, огнем повреждено помещение котельной площадью 90 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания вышли 5 человек, никто не пострадал.

— Также при помощи бензорезов пожарные вскрывали обшивку конструкций здания, где происходило возгорание, для проверки скрытых очагов горения, — добавили в МЧС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54»

В мае прошлого года в Бердске загорелось здание на улице Химзаводской, 11/44. Там находилось предприятие по производству изделий из пластика.

По теме

ГУ МЧС по Новосибирской областиПожарСклад
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter