«Из здания шел густой черный дым»: на Бердском шоссе загорелся склад — видео с места

Днем 15 февраля на складе на Бердском шоссе случился пожар. Видео со столбом дыма выложил паблик «АСТ-54».

По информации паблика, огонь вспыхнул в здании на Бердском шоссе, 61/13. В 2ГИС указано, что там находятся оптово-розничная компания по продаже композитных материалов и магазины комплектующих для яхт.