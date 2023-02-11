«С ружьем и собакой»: жители Первомайки пожаловались на неизвестного, который погнался за школьницами

Жители Первомайского района пожаловались на неизвестного мужчину, который пугал детей. Сообщение об этом появилось в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

Автор поста пишет, что в местных чатах пересылают сообщение о мужчине, который странно себя ведет и пристает к детям.