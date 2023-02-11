«С ружьем и собакой»: жители Первомайки пожаловались на неизвестного, который погнался за школьницами

Жители Первомайского района пожаловались на неизвестного мужчину, который пугал детей. Сообщение об этом появилось в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
Автор поста пишет, что в местных чатах пересылают сообщение о мужчине, который странно себя ведет и пристает к детям.
— Моя дочь с одноклассницей возвращались из школы и увидели в 5–10 метрах мужчину с ружьем и с собакой. Дочь говорит, он их увидел и за ними побежал. Они убежали, спрятались за гаражом, мужчина их потерял и пошел в другую сторону, — цитирует автор сообщение из чата.
Чуть позже этого же мужчину якобы увидели одноклассники девочек. Ребятам удалось сфотографировать незнакомца, после этого он побежал за ними, утверждает автор сообщения. Детям удалось остановить патрульную машину, но мужчина убежал, поймать его не удалось.
— Всё со слов детей, то, что они прятались, — это точно, мы ходили их забирали. Если я кого-то оговариваю, прошу прощения, но за детей страшно, — подчеркнул автор сообщения.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что по факту публикации проводят проверку:
— Заявлений и обращений в полицию не было. Зарегистрировали. Проводим проверку. Устанавливаем обстоятельства, — сообщили в ведомстве.
Вчера, 10 февраля, в Советском районе Новосибирска заметили мужчину с ножом. Пост о нем появился в группе «Сообщество Академгородка» во «ВКонтакте». По словам автора, незнакомец вел себя неадекватно: «приставал к людям, просил деньги, танцевал и облизывал нож». Полицейские начали проверку после публикации.