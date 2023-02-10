«Пристает, танцует, достает нож и облизывает»: полиция проверяет сообщение о неадекватном мужчине в Академгородке

Сибирячка заявила, что в Советском районе Новосибирска заметили мужчину с ножом. О неадекватном мужчине она написала в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте». Полиция начала проверку после ее сообщения.
— Пристает к людям, просит деньги, танцует, достает нож и облизывает, — сообщила девушка.
По ее словам, мужчина одет в черную шапку с круглым логотипом ХК «Сибирь», темную куртку, а на указательном пальце правой руки и на среднем пальце левой руки носит большие кольца. На вид мужчине примерно 25 — 30 лет, в левом ухе заметили сережку.
Как сообщили журналисту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение в полицию о данном мужчине не поступало.
— В настоящее время информация, выявленная в ходе мониторинга социальных сетей зарегистрирована, на место направлен патруль службы полиции, — сообщили в пресс-службе.
Недавно полиция Новосибирской области начала проверять информацию из рассылки в школьных и родительских чатах микрорайона ОбьГЭС. Жителей пугают маньяком: он якобы пристает то к женщинам, то к девочкам.