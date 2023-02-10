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«Пристает, танцует, достает нож и облизывает»: полиция проверяет сообщение о неадекватном мужчине в Академгородке

По словам сибирячки, мужчина пристает к людям и облизывает нож

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На вид мужчине примерно 25 — 30 лет

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Сибирячка заявила, что в Советском районе Новосибирска заметили мужчину с ножом. О неадекватном мужчине она написала в группе «Сообщество Академгородка» в социальной сети «ВКонтакте». Полиция начала проверку после ее сообщения.

— Пристает к людям, просит деньги, танцует, достает нож и облизывает, — сообщила девушка.

По ее словам, мужчина одет в черную шапку с круглым логотипом ХК «Сибирь», темную куртку, а на указательном пальце правой руки и на среднем пальце левой руки носит большие кольца. На вид мужчине примерно 25 — 30 лет, в левом ухе заметили сережку.

Как сообщили журналисту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области, сообщение в полицию о данном мужчине не поступало.

— В настоящее время информация, выявленная в ходе мониторинга социальных сетей зарегистрирована, на место направлен патруль службы полиции, — сообщили в пресс-службе.

Недавно полиция Новосибирской области начала проверять информацию из рассылки в школьных и родительских чатах микрорайона ОбьГЭС. Жителей пугают маньяком: он якобы пристает то к женщинам, то к девочкам.

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