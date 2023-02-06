Больше 300 погибших в двух странах: что известно о землетрясении в Турции на данный момент

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с землетрясением — об этом сообщают РИА Новости. Посол РФ в Дамаске сообщил, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало, а сирийские власти ещё не обращались к России за помощью в ликвидации последствий землетрясения.