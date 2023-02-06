Больше 300 погибших в двух странах: что известно о землетрясении в Турции на данный момент

В Турции произошло мощное землетрясение — толчки оказались настолько сильными, что затронули сразу шесть регионов страны. Кроме того, их почувствовали даже на Северном Кипре, в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). Собрали всё, что известно о происшествии на данный момент.
Землетрясение произошло в 04:17 по московскому времени в районе Пазарджыка и Кахраманмараша на глубине 7 километров. Магнитуда составила 7,8 (из 10) в Кахраманмараше, в Пазарджыке — 7,4. Власти Турции объявили тревогу четвертого уровня (самый высокий уровень) и обратились за международной помощью.
Подземные толчки ощущались в Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе, Трабзоне, Анталье и Анкаре, а также в Сирии и Ливане. Последствия землетрясения ощутили даже в Италии: Служба гражданской обороны объявила об опасности возникновения цунами на юге страны в связи с землетрясением, но позднее глава ведомства Фабрицио Курчо заявил, что угроза миновала. По его словам, предупреждение касалось южных регионов страны — прежде всего, приморских районов Сицилии, Калабрии и Апулии.
По предварительным данным, общее число жертв в Турции и Сирии составляет более 300 — как сообщает «Интерфакс», в Турции погибли не менее 76 человек в семи провинциях, в Сирии, по информации местного Минздрава — 237 человек. Что касается пострадавших, то в Турции травмы получили 440 человек, в Сирии — 639 человек. Разрушены сотни зданий, в некоторых городах полностью обружились жилые многоэтажные дома. В провинциях Кахраманмараш и Хатай произошли взрывы на газопроводах. По информации турецких СМИ, разрушилась историческая крепость Газиантепа.
Десятки людей остаются под завалами зданий в сирийских городах Алеппо, Идлибе, Латакии и Хаме. В правительстве Сирии уточнили, что больше всего пострадали Алеппо, Хама и Латакия. В Минобороны Сирии сообщили, что к ликвидации последствий планируется привлечь армию. По информации департамента музеев Сирии, объект всемирного наследия ООН — цитадель Алеппо — получила повреждения при землетрясении.
В общей сложности, по данным турецких властей, в стране произошло не меньше 22 подземных толчков, пострадали 10 провинций. Власти призывают людей не пользоваться транспортом, не заходить в дома, не звонить без необходимости в экстренные службы.
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет. Генконсульство РФ в Стамбуле не получало обращений от россиян в связи с землетрясением — об этом сообщают РИА Новости. Посол РФ в Дамаске сообщил, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало, а сирийские власти ещё не обращались к России за помощью в ликвидации последствий землетрясения.
Посольство в Анкаре, МВД и Минобороны Азербайджана и Израиль выразили соболезнования Турции. В МЧС Азербайджана сообщили, что персонал МЧС и армия будут направлены на помощь Турции.