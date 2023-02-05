«Вышла из электрички и исчезла»: сибирячка с лыжными палками пропала под Новосибирском

Под Новосибирском ищут 81-летнюю Любовь Горовую (Бондаренко). Женщина исчезла 3 февраля , и до сих пор о ней нет никакой информации.

— 3 февраля около 15:00 вышла из электропоезда на станции Комаровка, и до настоящего момента ее местонахождение не установлено, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».