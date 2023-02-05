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Тема дняПропала сибирячка с лыжными палками
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«Вышла из электрички и исчезла»: сибирячка с лыжными палками пропала под Новосибирском

О ней ничего не известно уже третий день

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Любовь Горовая пропала 3 февраля

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Под Новосибирском ищут 81-летнюю Любовь Горовую (Бондаренко). Женщина исчезла 3 февраля, и до сих пор о ней нет никакой информации.

— 3 февраля около 15:00 вышла из электропоезда на станции Комаровка, и до настоящего момента ее местонахождение не установлено, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».

С собой у нее был большой зеленый рюкзак и лыжные палки.

Рост пенсионерки — 160 сантиметров. Она плотного телосложения. У женщины седые волосы до плеч, глаза голубые. Она была одета в серое синтепоновое пальто с капюшоном с опушкой, белую вязаную шапку и шарф, белые варежки, синие сапоги-дутыши.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, сообщите информацию: 112 или 8 951 393-09-11.

Иркутские следователи и волонтеры с 2020 года продолжают искать исчезнувших Леонида и Артема Морозовых. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», последний раз отца и сына видели летом 2022 года в Новосибирске.

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