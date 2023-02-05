«Вышла из электрички и исчезла»: сибирячка с лыжными палками пропала под Новосибирском

Под Новосибирском ищут
— 3 февраля около 15:00 вышла из электропоезда на станции Комаровка, и до настоящего момента ее местонахождение не установлено, — сообщили в поисковом отряде «Маяк».
С собой у нее был большой зеленый рюкзак и лыжные палки.
Рост пенсионерки — 160 сантиметров. Она плотного телосложения. У женщины седые волосы до плеч, глаза голубые. Она была одета в серое синтепоновое пальто с капюшоном с опушкой, белую вязаную шапку и шарф, белые варежки, синие сапоги-дутыши.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшей, сообщите информацию: 112 или
Иркутские следователи и волонтеры с 2020 года продолжают искать исчезнувших Леонида и Артема Морозовых. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», последний раз отца и сына видели летом 2022 года в Новосибирске.