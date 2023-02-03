freedom
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 2/10
usd 70.04
eur 76.96
Тема дняЗатянувшийся ремонт на Бориса Богаткова, 162
Все новости
Все новости

«Забрал ребенка и увез в неизвестном направлении»: исчезнувших отца и сына несколько лет ищут следователи и волонтеры

Последний раз пропавших видели летом 2022 года в Новосибирске

1 240

Мужчина с ребенком пропали в 2020 году

Поделиться

Иркутские следователи и волонтеры с 2020 года продолжают искать исчезнувших Леонида и Артема Морозовых. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», последний раз отца и сына видели летом 2022 года в Новосибирске.

— Папа забрал ребенка и увез в неизвестном направлении. Уехали они из Иркутской области, последний раз была информация о том, что в июле их видели в Новосибирске. Дальнейшее их местонахождение остается неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Артема: на вид 4–5 лет, рост 95–100 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, худощавое телосложение.

Приметы Леонида: на вид 30–35 лет, рост 170–175 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, худощавого телосложения.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

Ранее НГС рассказывал историю о сибирячке, которая три года искала сына — его похитил мужчина, с которым она прожила 2,5 года.

По теме

НовосибирскПоискПропал отец и сын
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter