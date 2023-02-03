«Забрал ребенка и увез в неизвестном направлении»: исчезнувших отца и сына несколько лет ищут следователи и волонтеры

Иркутские следователи и волонтеры с 2020 года продолжают искать исчезнувших Леонида и Артема Морозовых. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», последний раз отца и сына видели летом 2022 года в Новосибирске.
— Папа забрал ребенка и увез в неизвестном направлении. Уехали они из Иркутской области, последний раз была информация о том, что в июле их видели в Новосибирске. Дальнейшее их местонахождение остается неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Артема: на вид 4–5 лет, рост 95–100 сантиметров, волосы светло-русые, глаза голубые, худощавое телосложение.
Приметы Леонида: на вид 30–35 лет, рост 170–175 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие, худощавого телосложения.
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