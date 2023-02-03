«Забрал ребенка и увез в неизвестном направлении»: исчезнувших отца и сына несколько лет ищут следователи и волонтеры

— Папа забрал ребенка и увез в неизвестном направлении. Уехали они из Иркутской области, последний раз была информация о том, что в июле их видели в Новосибирске. Дальнейшее их местонахождение остается неизвестно, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

