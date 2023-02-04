МЧС выехало на поиски туристов, которые не вышли на связь во время лыжного похода — в группе 10 детей

В Новосибирской области зарегистрированная группа туристов из 12 человек, 10 из которых дети, не вышла на связь в назначенное время. На их поиски направились спасатели МЧС.
— Искитимская тургруппа зарегистрировала свой двухдневный лыжный маршрут с 27 по 28 января по территории района. Они должны были выйти на связь со спасателями в 17:30. В установленное время туристы не сообщили, благополучно ли проходит их маршрут, а указанные в заявке номера телефонов находились вне зоны действия сети, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
На поиски туристов были направлены две группы Искитимского и Бердского поисково-спасательных отрядов. Перед отправкой туристы сообщили, что должны остановиться на ночлег в районе реки Чем. Группу удалось найти только в 03:40
В Горном Алтае 1 февраля спасатели МЧС эвакуировали туриста, который повредил ногу. Мужчина в составе туристической группы был в Чемальском районе на перевале Багаташ.