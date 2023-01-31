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Истории

Младенцу в сердце попал кусок катетера. Родители хотят наказать врачей

Извлекать инородное тело пришлось докторам московской больницы

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Сейчас малышу семь месяцев, но родители опасаются, что последствия тяжелых операций еще дадут о себе знать

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Семья Ивановых из Верхней Пышмы Свердловской области обратилась к главе Следственного комитета России, чтобы добиться наказания медиков Областной детской клинической больницы (ОДКБ), по вине которых, как считают родители, пострадал их сын. Малыш родился 28 июня 2022 года на 32-й неделе беременности и весил всего 1320 граммов. Ребенка положили в реанимацию и назначили препараты, которые вводили через специальный катетер для новорожденных. В первый же день кончик силиконового катетера длиной около пяти сантиметров отломился и остался в вене, а потом оказался в сердце. Подробности этой истории — в материале наших коллег из E1.RU.

Катетер в сердце

— Это специальный, детский, очень тоненький катетер из медицинского силикона. Во время установки в вену правой руки он был оборван, — рассказал E1.RU отец полугодовалого мальчика Глеб Иванов.

По данным больничной выписки, после случившегося доктора обезболили малышу руку, наложили повязку и повезли на срочную операцию, где дежурный хирург попытался вскрыть вену и извлечь катетер, но неудачно: инородное тело ушло дальше.

Мальчик родился весом 1320 граммов и за первые два дня жизни перенес две операции

Мальчик родился весом 1320 граммов и за первые два дня жизни перенес две операции

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О том, что произошло, родители мальчика узнали только на следующий день, 29 июня.

— Была проведена вторая операция, катетер опять не нашли, в итоге он добрался до сердца, где «счастливо» и лег, — рассказал Глеб Иванов. — После этого я приехал на медицинский консилиум, волновался: что скажут врачи? Нам там ответили, что всё нормально, пусть он [катетер] там и остается. Согласиться с таким положением вещей мы не могли и затребовали копии медицинских документов за первые десять дней жизни сына, нам их предоставили.

Операция в Москве

Родители и врачи ОДКБ связывались со столичными больницами, специализирующимися на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Многие отказались принять малыша, но на рискованную операцию решились медики Морозовской детской городской больницы Москвы. В столицу мальчик полетел в сопровождении врачей Территориального центра медицины катастроф, это было бесплатно для родителей.

— У меня было непременное условие, что в Москву ребенок летит в сопровождении медработников, потому что не дай бог что-то на высоте случится, мое присутствие ничем бы не помогло. Обратно хотелось по возможности так же, — отметил Глеб Иванов.

Но лететь из Москвы домой в Екатеринбург отцу с сыном в итоге пришлось самостоятельно.

Ребенка повезли в Москву в сопровождении медиков, а уже после операции его из столицы забирал отец

Ребенка повезли в Москву в сопровождении медиков, а уже после операции его из столицы забирал отец

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22 августа мальчика прооперировали в Морозовской больнице.

«Хочется просто добиться справедливости»

8 августа ОДКБ предложила Глебу компенсировать затраты на дорогу из Москвы в Екатеринбург. По его словам, все документы пообещали прислать 15 августа, но ни в этот день, ни позже соглашение ему не отправили. После чего уралец обратился к юристам.

Только 6 сентября из больницы прислали соглашение о компенсации, в котором не была прописана ее сумма. В документе также сообщалось, что после случившегося использование катетеров из этой партии было прекращено.

Вот как выглядит соглашение. Оно косвенно подтверждает всё произошедшее с младенцем, но почему-то в документе нет суммы компенсации

Вот как выглядит соглашение. Оно косвенно подтверждает всё произошедшее с младенцем, но почему-то в документе нет суммы компенсации

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Глеб не стал подписывать соглашение, а вместе с юристом составил претензию к ОДКБ, в которой попросил компенсировать 58 тысяч рублей транспортных расходов, 50 тысяч за юридические услуги и выплатить 3 млн рублей морального вреда. В ответ, по его словам, медики вновь предложили подписать соглашение, объяснив, что выплату, сумма которой так и осталась неизвестной, он может получить через благотворительный фонд «Дети России», если напишет заявление на оказание материальной помощи.

— Я отказался по одной простой причине: здесь вопрос не в деньгах, здесь вопрос в правде, может быть, это глупо прозвучит, — объяснил отец. — Моему сыну не нужна благотворительность, может быть, это действительно кому-то нужнее.

Ивановы также написали заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали.

— Мы не хотели конфликта, нам и так хватило, мы бы хотели всё быстро закончить и заняться ребенком, — отметил Глеб. — Но мы считаем, что в действиях врачей есть состав преступления, а конкретно — причинение тяжелого вреда здоровью. Сын перенес две операции за первые два дня жизни, причем одна проводилась без согласования с нами.

Вместе с юристом Юлией Липинской, с которой Глеб начал работать с 22 января, он написал обращение главе Следственного комитета РФ.

— 23 января мы пытались попасть на прием в Следственный комитет Свердловской области вместе с еще одной заявительницей, которая в том числе пострадала от действий ОДКБ, но Глеба Иванова не приняли. После этого мы написали обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о возбуждении уголовного дела по факту оставления в опасности и причинения вреда здоровью ребенку, — рассказала E1.RU Юлия Липинская.

В ОДКБ не стали комментировать инцидент, сославшись на медицинскую тайну.

— Правовая оценка данному случаю будет дана после проведения всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, — кратко ответили в пресс-службе больницы.

Как себя чувствует ребенок?

Сейчас малышу полгода, он здоров, но родители боятся, что после стольких операций еще могут появиться осложнения.

— У нас вопросы по руке, у него два шрама, которые видны невооруженным глазом. И он предпочитает пользоваться левой рукой, — говорит Глеб. — Это не диагноз, но мы до сих пор боимся, что, несмотря на все заверения, что-то где-то еще может вскрыться. Это нас беспокоит. А так растем потихоньку, догоняем сверстников.

Мальчик родился недоношенным и сейчас догоняет сверстников

Мальчик родился недоношенным и сейчас догоняет сверстников

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Мы рассказывали, что в конце декабря прошлого года пятимесячный младенец погиб в детской больнице. Его мама Анна Томилова обратилась к следователям, возбудили уголовное дело. Позже выяснилось, что у ребенка было заражение крови.

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