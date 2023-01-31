Младенцу в сердце попал кусок катетера. Родители хотят наказать врачей

Катетер в сердце

— Это специальный, детский, очень тоненький катетер из медицинского силикона. Во время установки в вену правой руки он был оборван, — рассказал E1.RU отец полугодовалого мальчика Глеб Иванов.



По данным больничной выписки, после случившегося доктора обезболили малышу руку, наложили повязку и повезли на срочную операцию, где дежурный хирург попытался вскрыть вену и извлечь катетер, но неудачно: инородное тело ушло дальше.