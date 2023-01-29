«Кабину расплющило о перекрытия ж/д моста»: подробности смертельной аварии с грузовиком

«Спасатели МАСС» опубликовал видео ликвидации смертельной аварии. Грузовик с поднятым кузовом задел ж/д мост в Центральном районе Новосибирска. Ролик появился в паблике «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария произошла утром в 06:51 28 января на улице Ипподромской. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС», 41-летний водитель, управляя грузовым автомобилем марки Isuzu, двигался с поднятым кузовом и возле дома по ул. Серебренниковской, 2б, зацепился за железнодорожный мост. После чего передняя часть грузовика поднялась, а кабину расплющило о перекрытия моста.
Мужчина погиб на месте.
— Спасатели МАСС с помощью раздвижной лестницы добрались до кабины грузовика, деблокировали погибшего мужчину и спустили его тело на землю, после чего передали бригаде врачей скорой помощи и сотрудникам отдела полиции, — сообщили спасатели.
Вчера во время снегопада автомобиль сотрудников полиции врезался в минивэн Honda Odyssey в Новосибирске. Момент аварии попал на видео.