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Полицейская «Газель» врезалась в минивэн на левом берегу Новосибирска — видео

Авария произошла в Ленинском районе

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Момент аварии попал на видео

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Днем 28 января во время снегопада автомобиль сотрудников полиции врезался в минивэн Honda Odyssey в Новосибирске. По данным паблика «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Троллейном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска. Момент аварии попал на видео.

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В сервисе «Яндекс.Карты» отсутствует информация о ДТП

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— Сотрудники полиции на «Газели» врезались в серебристый минивэн Honda Odyssey, — указано в сообщении.

В сервисах «Яндекс.Карты» и 2ГИС отсутствует информация о ДТП. Между тем в «Яндекс.Картах» отмечают заторы на улицах Широкой и Новосибирской.

Ситуация на дорогах города оценивается в <nobr class="_">4 балла</nobr>

Ситуация на дорогах города оценивается в 4 балла

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НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили изданию в ведомстве, в результате ДТП нет пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

— По факту ДТП с участием служебного транспорта проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.

Утром 28 января в Новосибирске грузовик с поднятым кузовом задел железнодорожный мост на улице Серебренниковской. Водитель погиб на месте.

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