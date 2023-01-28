Полицейская «Газель» врезалась в минивэн на левом берегу Новосибирска — видео

Днем 28 января во время снегопада автомобиль сотрудников полиции врезался в минивэн Honda Odyssey в Новосибирске. По данным паблика «
— Сотрудники полиции на «Газели» врезались в серебристый минивэн Honda Odyssey, — указано в сообщении.
В сервисах «Яндекс.Карты» и 2ГИС отсутствует информация о ДТП. Между тем в «Яндекс.Картах» отмечают заторы на улицах Широкой и Новосибирской.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили изданию в ведомстве, в результате ДТП нет пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
— По факту ДТП с участием служебного транспорта проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.
Утром 28 января в Новосибирске грузовик с поднятым кузовом задел железнодорожный мост на улице Серебренниковской. Водитель погиб на месте.